Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Καλάμπρια (41′) και Αλμέιδα (44′).

Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το 3/3 και πήραν από το ξεκίνημα του ματς την πρωτοβουλία των κινήσεων, δημιουργώντας μεγάλες ευκαιρίες, τις οποίες και έχασαν.

Στο 41′, όμως, όλα έγιναν σωστά για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς έπειτα από πολύ ωραία συνεργασία ο Καλάμπρια βρέθηκε σε θέση για γκολ και το έβαλε με το αριστερό, κάνοντας το 1-0.

Παρ’ όλα αυτά, οι Βούλγαροι κατάφεραν να απαντήσουν άμεσα, με τον Αλμέιδα να πιάνει το σουτ στο 44′ μετά την εκτέλεση κόρνερ και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Πένια για το 1-1.