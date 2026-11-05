Βίντεο που ανέβηκε στα social media δείχνει τους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Σόφιας που ήρθαν στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό να κάνουν πορεία φωνάζοντας και να υμνούν τον Αδόλφο Χίτλερ.
Σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ που ήρθαν στην Αθήνα είναι 2.000 και μάλιστα υπήρξε και καταγγελία για επίθεση σε πούλμαν που μετέφερε κάποιους εξ αυτών.
Στη Βουλγαρία υποστηρίζουν πως μαζί τους ήρθαν και οπαδοί των Παρτιζάν Βελιγραδίου και Στεάουα Βουκουρεστίου, ενώ βίντεο που ανέβηκε σε οπαδικό λογαριασμό στα social media, δείχνει τους Βούλγαρους να περπατούν οργανωμένα στους δρόμους της Αθήνας.
Στο βίντεο ακούγονται το «sieg heil» ενώ κάποιοι φέρονται, επίσης, να χαιρέτησαν ναζιστικά, ενώ δεν παρέλειψαν να φωνάξουν και συνθήματα για την ομάδα τους.
05.11.2026, Panathinaikos🇬🇷 – CSKA Sofia🇧🇬, CSKA Sofia in Athens Info CSKA Sofia: we came on the day of the match, we managed to make contact with some member of Panatinaikos groups, but unfortunately at some point they stopped answering our phone calls. We were at the top center of the city with not so many police, but anyway… After that we took the train and we were walking around the streets without any police at all, but still there was no answer, click here for more: https://t.co/14Abk3BX6O All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/A1HSM5hOIu— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 5, 2026