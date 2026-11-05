Βίντεο που ανέβηκε στα social media δείχνει τους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Σόφιας που ήρθαν στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό να κάνουν πορεία φωνάζοντας και να υμνούν τον Αδόλφο Χίτλερ.

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ που ήρθαν στην Αθήνα είναι 2.000 και μάλιστα υπήρξε και καταγγελία για επίθεση σε πούλμαν που μετέφερε κάποιους εξ αυτών.

Στη Βουλγαρία υποστηρίζουν πως μαζί τους ήρθαν και οπαδοί των Παρτιζάν Βελιγραδίου και Στεάουα Βουκουρεστίου, ενώ βίντεο που ανέβηκε σε οπαδικό λογαριασμό στα social media, δείχνει τους Βούλγαρους να περπατούν οργανωμένα στους δρόμους της Αθήνας.

Στο βίντεο ακούγονται το «sieg heil» ενώ κάποιοι φέρονται, επίσης, να χαιρέτησαν ναζιστικά, ενώ δεν παρέλειψαν να φωνάξουν και συνθήματα για την ομάδα τους.