Την τρίτη ήττα σε τέσσερις αγωνιστικές στη League Phase του Europa League γνώρισε η Μίλαν, επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, με το 0-2 από τη Φερεντσβάρος στο Σαν Σίρο.

Οι «ροσονέρι» προέρχονταν από τη μεγάλη νίκη επί της Ίντερ με 3-1 στο ντέρμπι της Serie A πριν λίγες μέρες και έμοιαζαν έτοιμοι για το δεύτερο τρίποντο στο Europa League, τελικά όμως γνώρισαν την τρίτη ήττα και πλέον μπλέκουν σε περιπέτειες σε ό,τι αφορά την πρόκριση.

Η εκπληκτική Φερεντσβάρος, η οποία έκανε το 4/4, άνοιξε το σκορ στο 52′ με τον Τζόσεφ και αυτός ήταν που σκόραρε και στο 66′ για το 0-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι οι Ούγγροι έμειναν με 10 παίκτες στο 77′ λόγω αποβολής του Μπαμιντέλε.

Έκανε το 4/4 και η Μπόρνμουθ

Τέσσερις νίκες έχει η Φερεντσβάρος, τέσσερις νίκες έχει και η Μπόρνμουθ, η οποία πέρασε με 3-1 από την έδρα της Σπάρτα Πράγας. Οι Άγγλοι έχασαν πέναλτι με τον Κουκ που σημάδεψε το δοκάρι και έμειναν πίσω στο σκορ στο 35′ από το γκολ του Σινγκατέ, στη συνέχεια όμως οι Τσέχοι έμειναν με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Γκουντάλ και ήρθε η ανατροπή: 1-1 στο 57′ ο Άνταμς, 1-2 στο 81′ ο Εβανίλσον, 1-3 στο 90′ ο Ραγιάν.