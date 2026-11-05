Εντύπωση προκαλούν τα νέα που έρχονται από την Αγγλία, καθώς η Daily Mail αναφέρει πως ο Αμάρ Ντέντιτς της Νιούκαστλ εντοπίστηκε από την αστυνομία ενώ κυκλοφορούσε έχοντας στα χέρια του τόξο και βέλη.

Η φετινή είναι η πρώτη σεζόν του διεθνή Βόσνιου πλάγιου μπακ στην Premier League και μπορεί να μην έχει καταφέρει προς το παρόν να ξεχωρίσει αγωνιστικά, απασχολεί όμως τα ΜΜΕ εκτός γηπέδου.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Ντέντιτς περπατούσε μαζί με έναν φίλο του και κρατούσε τόξο και βέλη, με αποτέλεσμα ένας περαστικός να ενημερώσει την αστυνομία και έξι περιπολικά κινητοποιήθηκαν για να τον εντοπίσουν.

Η αστυνομία όντως βρήκε τον 24χρονο Βόσνιο παίκτη της Νιούκαστλ και κρίθηκε, από τις εξηγήσεις που έδωσε, ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε το τόξο και τα βέλη, τα οποία και κατασχέθηκαν, σε υπαίθρια περιοχή του Ντάρας Χολ.