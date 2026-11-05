Τρεις αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ έκανε στην 11άδα του Παναθηναϊκού ο Τζέικομπ Νίστρουπ, για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Βούλγαρους με στόχο την τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase του Europa Conference League, με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (1/11).

Σε σχέση με αυτό το παιχνίδι ο Νίστρουπ έκανε τρεις αλλαγές, καθώς έμειναν εκτός 11άδας οι Καμαρά, Τεττέη, Ντέσερς και μπήκαν σε αυτή οι Λούζα, Ταμπόρδα και Ραστόντερ.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Λούζα, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Ράστοντερ.

Στον πάγκο είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας, Καμαρά, Πελίστρι.