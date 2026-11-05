Να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα θα προσπαθήσει ο ΟΦΗ, ο οποίος κοντράρεται με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase με μεγάλη νίκη επί της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στη συνέχεια όμως ηττήθηκαν από τη Ρεν εκτός έδρας και από τη Λεβερκούζεν εντός.

Κόντρα στους Ισραηλινούς, επομένως, θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι.

Η 11άδα του ΟΦΗ: Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας, Κόντρο, Νους.