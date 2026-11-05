Ο Κέντρικ Ναν οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην εκτός έδρας νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον αποθέωσε μέσω των social media.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 115-112 στην παράταση, πήραν την 8η νίκη και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Αμερικανό γκαρντ να κάνει την καλύτερή του εμφάνιση φέτος διαλύοντας την αντίπαλη άμυνα.

Ο Ναν πέτυχε 33 πόντους με 8/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 8/8 βολές, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αναφέρεται σε αυτόν στις δηλώσεις του μετά το ματς και τον Γιαννακόπουλο να τον αποθεώνει μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε story στο Instagram, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ρε Κέντρικ, πώς τους… έτσι; Πώς;».