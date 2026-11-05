Ο Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος στο Europa League μετά το 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία και στον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στα social media ανέβηκε βίντεο για τον Αρμάντο Γκονσάλες.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν να πάρουν την τέταρτη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές, έκαναν όμως ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση της απευθείας πρόκρισης στους «16» με το 0-0, σε ένα ματς που είχε λίγες φάσεις.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έδωσε θέση βασικού στον Γκονσάλες και αυτός ήταν ο παίκτης στον οποίο στάθηκε η UEFA, καθώς στον επίσημο λογαριασμό του Europa League στα social media ανέβηκε βίντεο με μια φάση, στην οποία κερδίζει μια μονομαχία στον χώρο του κέντρου.

«Η δύναμη του Αρμάνο Γκονσάλες», ήταν το σχόλιο για τον Μεξικανό φορ του Ολυμπιακού, ο οποίος μετράει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 5 γκολ και δύο ασίστ.