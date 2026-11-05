Έναν από τους τελευταίους μεγάλους στόχους της ποδοσφαιρικής του καριέρας έχει μπροστά του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την εθνική Πορτογαλίας μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στην επίτευξη ενός ιστορικού ορόσημου: να φτάσει τα 1.000 γκολ στην καριέρα του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρίσκεται ήδη πολύ κοντά σε αυτό το επίτευγμα, καθώς μετρά 984 τέρματα σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, το τελευταίο χατ τρικ του, στις 29 Οκτωβρίου απέναντι στην Αλ Χολούντ (5-3), τον έφερε μόλις 16 γκολ μακριά από τον μεγάλο του στόχο.

Η αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σημαίνει πως δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να προσθέτει γκολ με τη φανέλα της Πορτογαλίας. Υπενθυμίζεται πως από τα 984 τέρματά του, τα 146 σημειώθηκαν με την εθνική ομάδα.

Τα φετινά του στατιστικά, πάντως, δημιουργούν αισιοδοξία. Μέσα στο 2026 έχει πετύχει 28 γκολ σε 42 αναμετρήσεις, ενώ στη φετινή αγωνιστική περίοδο μετρά οκτώ τέρματα σε 12 παιχνίδια. Και στις δύο περιπτώσεις διατηρεί μέσο όρο 0,67 γκολ ανά αγώνα.

Με εννέα παιχνίδια να απομένουν για την Αλ Νασρ μέχρι το τέλος του 2026, εκτιμάται πως μπορεί να προσθέσει περίπου έξι ακόμη τέρματα στη συγκομιδή του, φτάνοντας κοντά στα 990.

Επομένως, η συμπλήρωση των 1.000 γκολ δύσκολα θα έρθει μέσα στο τρέχον έτος. Εφόσον διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό σκοραρίσματος, ο Ρονάλντο αναμένεται να αγγίξει το ιστορικό ορόσημο την άνοιξη του 2027, με το διάστημα Απριλίου-Μαΐου να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας διακόπτεται στα μέσα Δεκεμβρίου και επιστρέφει στις αρχές Φεβρουαρίου, γεγονός που επηρεάζει τον υπολογισμό. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο CR7 βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από ένα επίτευγμα που θα αποτελέσει ακόμη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ήδη μυθική καριέρα του.