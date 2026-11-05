Νέο ενδιαφέρον αποκτά η μάχη για την προεδρία της FIFA, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Κόζο Τατσίμα, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, βάζοντας υποψηφιότητα απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο ενόψει των εκλογών του Μαρτίου 2027.

Ο 68χρονος Ιάπωνας γνωστοποίησε την απόφασή του την Πέμπτη, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Sports Nippon», τονίζοντας πως επιθυμεί να μεταφέρει σε ολόκληρο τον κόσμο τις αξίες που χαρακτηρίζουν το ιαπωνικό ποδόσφαιρο.

«Αυτό που χρειάζεται σήμερα η FIFA είναι μια ειλικρινής, σταθερή και ακέραιη στάση. Θέλω να μεταφέρω αυτό το μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως έχει εξασφαλίσει την πλήρη στήριξη της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (JFA), υπογραμμίζοντας πως η υποψηφιότητά του δεν αφορά αποκλειστικά τη νίκη στις εκλογές, αλλά και την εκπροσώπηση των αρχών που έχει οικοδομήσει το ιαπωνικό ποδόσφαιρο.

Την ίδια στιγμή, ο Ινφαντίνο συνεχίζει να συγκεντρώνει υποστηρικτές, με την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) να έχει ήδη εκφράσει την πλήρη στήριξή της προς τον νυν πρόεδρο. Ο επικεφαλής της AFC, Σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραΐμ αλ Χαλίφα, υποστήριξε πως η πλειονότητα των μελών της ηπείρου τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του Ιταλοελβετού παράγοντα, αν και η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και από την Ιορδανία.

Από την πλευρά της, η UEFA αναζητά υποψήφιο που θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό αντίπαλο του Ινφαντίνο. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι στιγμής είχε γίνει γνωστή και η πρόθεση του πρώην Ελβετού ποδοσφαιριστή Ραμόν Βέγκα να διεκδικήσει την προεδρία.

Ο Τατσίμα έχει σημαντική παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ως ποδοσφαιριστής κατέγραψε επτά συμμετοχές με την εθνική Ιαπωνίας, σημειώνοντας ένα γκολ. Μετά την απόσυρσή του το 1982, σπούδασε στη Γερμανική Αθλητική Ακαδημία και απέκτησε προπονητικό δίπλωμα. Στη συνέχεια εργάστηκε ως προπονητής, ενώ από το 2016 έως το 2024 διετέλεσε πρόεδρος της JFA. Από το 2015 αποτελεί επίσης μέλος του Συμβουλίου της FIFA.