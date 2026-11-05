Ένα σημαντικό στατιστικό επίτευγμα συνόδευσε τον Ολυμπιακό μετά το 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία, καθώς οι «Eρυθρόλευκοι» έγιναν η πρώτη ομάδα έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες που κατάφερε να κρατήσει τους Γάλλους μακριά από το γκολ στο «Ραζόν Παρκ».

Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερα πειθαρχημένη εμφάνιση, παρουσιάζοντας βελτιωμένη αμυντική λειτουργία και περιορίζοντας σημαντικά την επιθετική δραστηριότητα των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν αποδείξει πως διαθέτουν μεγάλη αποτελεσματικότητα στην έδρα τους.

Η προηγούμενη φορά που η Ρεν δεν είχε καταφέρει να σκοράρει σε εντός έδρας παιχνίδι ήταν στις 22 Μαρτίου, όταν είχε αναδειχθεί ισόπαλη χωρίς τέρματα με τη Μετς για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Το επίτευγμα του Ολυμπιακού γίνεται ακόμη πιο αξιοσημείωτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι Γάλλοι είχαν να μείνουν χωρίς γκολ στο γήπεδό τους σε ευρωπαϊκή διοργάνωση από τις 24 Οκτωβρίου 2019, όταν είχαν ηττηθεί με 1-0 από την Κλουζ για το Europa League.

Πέρα από το συγκεκριμένο στατιστικό, το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για την ομάδα του Πειραιά. Με την ισοπαλία απέναντι στη Ρεν, έφτασε τους 10 βαθμούς στη League Phase του Europa League και εξακολουθεί να βρίσκεται δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα.