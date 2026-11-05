Την παραμονή του Ραφίνια για ακόμη αρκετά χρόνια εξασφαλίζει η Μπαρτσελόνα, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση για την επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2030. Η επίσημη υπογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (5/11), παρουσία του προέδρου των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα.

Ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της ομάδας. Η πρόσφατη εμφάνισή του απέναντι στην Άστον Βίλα, όπου σημείωσε δύο γκολ στη νίκη με 3-0, επιβεβαίωσε την εντυπωσιακή του φόρμα. Μάλιστα, έχει σκοράρει σε τρία διαδοχικά παιχνίδια, ενώ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις βρήκε δίχτυα από δύο φορές.

Η συμφωνία για την ανανέωση είχε ουσιαστικά κλείσει από τον Σεπτέμβριο, όταν ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ντέκο, είχε προαναγγείλει τη θετική εξέλιξη στη Γενική Συνέλευση των μελών.

Παράλληλα, οι επιδόσεις του Ραφίνια αποτυπώνουν την τεράστια συνεισφορά του. Με τα δύο τέρματα απέναντι στην Άστον Βίλα έφτασε τα 23 στο Champions League με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ισοφαρίζοντας τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση των κορυφαίων σκόρερ του συλλόγου στη διοργάνωση. Πάνω από αυτόν βρίσκονται μόνο ο Λιονέλ Μέσι με 120 γκολ και ο Λουίς Σουάρες με 25.

Επιπλέον, έφτασε τα 94 συνολικά τέρματα με τους Καταλανούς, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ροναλντίνιο. Τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 19 γκολ σε 13 επίσημες συμμετοχές, έχοντας αφήσει πίσω του τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν την προηγούμενη χρονιά.