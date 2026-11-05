Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αρχίζει να παίρνει μορφή και οι προετοιμασίες για την τελική διαμόρφωσή του συνεχίζονται, με τον Χάρη Δούκα να πραγματοποιεί επίσκεψη στο εργοτάξιο και να δοκιμάζει τα υποψήφια καθίσματα της νέας έδρας των «Πράσινων».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψή του μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας διάφορους χώρους του υπό κατασκευή γηπέδου.

Στο σχετικό βίντεο ξεναγεί τους ακολούθους του στην αίθουσα Τύπου, αλλά και στον διάδρομο που συνδέει τα αποδυτήρια με τον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια, επισκέπτεται το σημείο όπου έχουν τοποθετηθεί δοκιμαστικά καθίσματα.

Όπως εξήγησε, στο εργοτάξιο έχουν ήδη φτάσει διαφορετικά σχέδια και τύποι καθισμάτων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να επιλεγούν εκείνα που θα τοποθετηθούν στις εξέδρες του νέου γηπέδου. Μετά τη διαδικασία δοκιμών θα πραγματοποιηθεί και η τελική παραγγελία.

Υπενθυμίζεται πως ο σχεδιασμός της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του Δήμου Αθηναίων προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε το «Τριφύλλι» να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη νέα του έδρα από την αγωνιστική περίοδο 2027-28.