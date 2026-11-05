Υπόσχεση ζωής προς την οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ έδωσε ο μεγαλομέτοχος της Τενερίφης, Ράικο Γκαρθία, μετά τον θάνατο του ποδοσφαιριστή, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

Έξω από το γραφείο τελετών, όπου βρισκόταν η σορός του άτυχου ποδοσφαιριστή πριν από τη μεταφορά της, ο Γκαρθία συγκέντρωσε ολόκληρη την ομάδα, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις επόμενες κινήσεις, την αποχαιρετιστήρια διαδικασία, αλλά και τη στήριξη που θα χρειαστούν η σύζυγος και η κόρη του εκλιπόντος.

Μπροστά στους ποδοσφαιριστές, ο ισχυρός άνδρας της Τενερίφης απηύθυνε μια συγκλονιστική έκκληση: «Σας ζητώ να είστε κοντά στη Μαρία και σας υπόσχομαι ότι δεν θα λείψει ποτέ τίποτα από την κόρη της».

Αμέσως μετά, λύγισε συναισθηματικά, ξέσπασε σε κλάματα και αποχώρησε, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Η στάση του Γκαρθία συγκίνησε όσους βρέθηκαν στο σημείο, καθώς από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη στήριξή της.

Παράλληλα, η Τενερίφη και ολόκληρη η τοπική κοινωνία έχουν αγκαλιάσει τη Μαρία και την κόρη της, αποδεικνύοντας πως σε τέτοιες τραγικές στιγμές οι ανθρώπινες σχέσεις ξεπερνούν τις ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες.

Το πιο δύσκολο διάστημα, ωστόσο, βρίσκεται μπροστά για την οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ, όταν η καθημερινότητα θα συνεχιστεί χωρίς την παρουσία του. Η υπόσχεση του μεγαλομετόχου αποτελεί μια έμπρακτη δέσμευση ότι η σύζυγος και το παιδί του δεν θα μείνουν ποτέ μόνοι.