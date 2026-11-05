Ο βαθμός που απέσπασε ο Ολυμπιακός στη Γαλλία απέναντι στη Ρεν ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικός στη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας. Οι «Ερυθρόλευκοι» έδειξαν για ακόμη μία φορά σοβαρότητα και αγωνιστική πειθαρχία, φτάνοντας τους 10 βαθμούς στη League Phase του Europa League. Η πρώτη οκτάδα βρίσκεται πλέον πιο κοντά, με τους Πειραιώτες να έχουν ήδη δημιουργήσει ισχυρές βάσεις, χάρη στις δύο νίκες στο Καραϊσκάκη και το σπουδαίο διπλό στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ωστόσο, είχε στο μυαλό του και την αναμέτρηση της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Γνωρίζοντας τη σημασία του ντέρμπι, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, κυρίως στη μεσαία γραμμή και την επιθετική λειτουργία. Οι Φορτούνης, Σα και Μπέιλι πήραν φανέλα βασικού, προκαλώντας αρχικά έκπληξη με την παρουσία τους στην ενδεκάδα.

Ο Φορτούνης, πάντως, αποτέλεσε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της βραδιάς. Πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του από την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, έχοντας σημαντική συμμετοχή στην κυκλοφορία και την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ο Μπέιλι πήρε πολύτιμο χρόνο συμμετοχής, με στόχο να βρει ρυθμό, ενώ ο Σα εξακολουθεί να χρειάζεται βελτίωση για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή και των φιλάθλων.

Στη μεσαία γραμμή, οι Πουέρτα και Έσε ανταποκρίθηκαν θετικά. Ο πρώτος παρουσίασε αισθητά βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά, ενώ ο Αργεντινός ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, καλύπτοντας αποτελεσματικά τους χώρους.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Κάρμο δίπλα στον Ρέτσο. Παρότι ο Ανγκολέζος στόπερ αντιμετώπισε αρχικά δυσκολίες στις μονομαχίες, στη συνέχεια βρήκε τα πατήματά του και θύμισε τον αμυντικό που είχε ξεχωρίσει στην πορεία προς την κατάκτηση του Conference League. Σταθερή αξία αποδεικνύεται και ο Γερμανός τερματοφύλακας, ο οποίος πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση στο 91′, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση.

Ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί είναι η διαχείριση των ακραίων αμυντικών. Οι δύο μπακ αντικαταστάθηκαν ξανά, με τον Σάλιακα να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο ημίχρονο και τον Τικνιζιάν να περνά στο παιχνίδι στο τελευταίο κομμάτι αντί του Μπρούνο. Παράλληλα, προβληματισμός υπάρχει και για τη θέση του επιθετικού. Ο Γκονζάλες χρειάζεται να προσαρμοστεί περισσότερο στις απαιτήσεις της ομάδας, ο Γιάρεμτσουκ αναζητά ακόμη τον καλό του εαυτό, ενώ ο Μάριους, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη, συγκεντρώνει πιθανότητες να ξεκινήσει απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη, ο Αλγουαθίλ κατάφερε να διατηρήσει πιο φρέσκους αρκετούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Ζότα Σίλβα, Τσικίνιο, Μάρτινς, Φρόιλερ και Πιρόλα αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ντέρμπι. Έτσι, ο Ολυμπιακός πέτυχε δύο στόχους στη Γαλλία: απέσπασε ένα σημαντικό αποτέλεσμα και παράλληλα διαχειρίστηκε το ρόστερ του ενόψει της συνέχειας.

Το 0-0 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ρεν δεν είχε μείνει χωρίς γκολ σε κανένα από τα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της μέσα στη σεζόν, με εξαίρεση την αναμέτρηση απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περιορίσει την επιθετική της λειτουργία και να φύγει με έναν πολύτιμο βαθμό.

Πλέον, όλη η προσοχή στρέφεται στον ΠΑΟΚ και στο μεγάλο παιχνίδι του Καραϊσκάκη. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, χωρίς αυτό να μειώνει τη δυσκολία της αναμέτρησης.