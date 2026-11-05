Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (5/11, 22:00) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με στόχο την τρίτη διαδοχική νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην εξασφάλιση της πρόκρισης.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, προερχόμενοι από τη νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και έχοντας δημιουργήσει σερί έξι νικών μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον, παρά το απαιτητικό πρόγραμμα, με τις αλλαγές να υπολογίζονται σε 3-5 πρόσωπα. Ο Δανός τεχνικός θέλει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας, δίνοντας παράλληλα ανάσες σε ορισμένους βασικούς.

Η πιθανή ενδεκάδα

Το πιθανότερο είναι να διατηρηθεί το 4-4-2, με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα αναμένεται να βρίσκονται οι Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλος.

Στον άξονα διεκδικούν θέση οι Κάνγκουα και Λούζα, ενώ στα άκρα της επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσουν οι Ταμπόρδα και Αντίνο, με τον Πελίστρι να διεκδικεί επίσης θέση βασικού.

Στην κορυφή, ο Ντέσερς έχει πιθανότητες να διατηρήσει τη θέση του, με τον Λιβάι Γκαρσία να έχει προβάδισμα για τον ρόλο πίσω από τον φορ. Ο Τεττέη αποτελεί επίσης υποψήφιο για το αρχικό σχήμα.

Οι απουσίες

Εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Κρίστιανσεν και Ουναΐ, καθώς και οι Τσάβες και Σαλάχ-Εντίν, που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στην αποστολή των 23 ποδοσφαιριστών βρίσκονται οι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ