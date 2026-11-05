Ο Χάρι Κέιν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου μέχρι το 2029, με τους Βαυαρούς να ανακοινώνουν επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Άγγλο επιθετικό.

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την παραμονή του στον γερμανικό σύλλογο. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα κορυφαίων ευρωπαϊκών Μέσων, ο Κέιν αναμένεται να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη, όσον αφορά τις αποδοχές από το συμβόλαιό του.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχει και τα υψηλότερα συνολικά έσοδα, καθώς άλλοι σταρ του ποδοσφαίρου ενδέχεται να εξασφαλίζουν μεγαλύτερα ποσά μέσω διαφημιστικών συμφωνιών και εμπορικών συνεργασιών.

Η παρουσία του Κέιν στην Μπάγερν είναι εντυπωσιακή. Σε 161 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχει σημειώσει 156 γκολ και έχει μοιράσει 41 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, δύο Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο Γερμανίας.

Μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου, ο Άγγλος επιθετικός δήλωσε: «Νιώθω τεράστια περηφάνια που είμαι στην Μπάγερν. Αγαπώ αυτόν τον σύλλογο, τους φιλάθλους, την Allianz Arena. Έχουμε μια φανταστική ομάδα και, στο πρόσωπο του Βινσέντ Κομπανί, έναν φανταστικό προπονητή. Με γεμίζει μεγάλη περηφάνια αυτή η δέσμευση να παραμείνω».