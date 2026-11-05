Ο ΟΦΗ πήρε σπουδαίο διπλό στο Αγρίνιο, επικρατώντας με 1-0 του Παναιτωλικού χάρη σε γκολ του Κόντρο στο 88′, έπειτα από σέντρα του Αθανασίου. Οι Κρητικοί δυσκολεύτηκαν αρκετά, καθώς οι γηπεδούχοι είχαν δύο δοκάρια στο πρώτο τέταρτο, ενώ δοκάρι είχε και ο Μπουχαλάκης. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη Stoiximan Super League, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να ανεβαίνει στην 5η θέση μαζί με τον Άρη, στους 16 βαθμούς.

Στο Europa League ξεκίνησε με νίκη επί της Χόφενχαϊμ, αλλά ακολούθησαν ήττες από Ρεν και Λεβερκούζεν. Ακολουθούν οι αγώνες με Άντερλεχτ, Μπενφίκα, Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν. Εκτός οι Αποστολάκης και Χριστογεώργος, επιστρέφει ο Ισέκα, ενώ δεν υπολογίζεται ο Χατζηγιοβάνης.

Η Χάποελ Μπερ Σεβά προέρχεται από εντυπωσιακή νίκη με 5-2 επί της Μακάμπι Πετάχ Τίκβα. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, αντέδρασε μετά την ανάπαυλα και με τέσσερα γκολ εξασφάλισε το τρίποντο. Αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται στους 22 βαθμούς σε εννέα αγωνιστικές, ισόβαθμη με τη δεύτερη Χάποελ Τελ Αβίβ και έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στην Ευρώπη, αντίθετα, υπέστη βαριά ήττα με 4-0 από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και έχει μόλις έναν βαθμό σε τρεις αγωνιστικές του Europa League. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του βασικού μέσου Ελιέλ Πέρετζ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.