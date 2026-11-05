Ο Παναθηναϊκός έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη σπουδαία νίκη με 2-0 επί της ΑΕΚ στο ντέρμπι, αποτέλεσμα που τον διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας, με διαφορά δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό. Οι «Πράσινοι» δείχνουν να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, επιβεβαιώνοντας πως μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις τους φετινούς τους στόχους.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει καταφέρει να παρουσιάσει έναν αισθητά βελτιωμένο Παναθηναϊκό, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο νοοτροπίας. Οι «πράσινοι» μπαίνουν με ένταση στις αναμετρήσεις τους και έχουν αποκτήσει την ικανότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ακόμη και παιχνίδια στα οποία προηγούνται με μικρή διαφορά, όπως συνέβη απέναντι στην Καλαμάτα, τον Βόλο Elabet και την Μπόρατς.

Πλέον, μεγάλο ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι η εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League, ακολουθώντας το παράδειγμα της περσινής ΑΕΚ. Το ξεκίνημά του στη διοργάνωση είναι ιδανικό, καθώς μετρά δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, απέναντι στην Μπόρατς (2-1 εντός) και την Καϊράτ (5-1 εκτός).

Ωστόσο, η συνέχεια αναμένεται πιο απαιτητική, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με τη Νόρντζελαντ και τη Φράιμπουργκ, καθώς και το εντός έδρας παιχνίδι με την Μπράιτον.

Παράλληλα, ακολουθεί δύσκολη αποστολή για το πρωτάθλημα, καθώς την προσεχή Κυριακή ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο. Ο Σαλάχ-Εντίν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ενώ εκτός παραμένουν οι μακροχρόνια τραυματίες Ουναΐ, Παντελίδης και Ίνγκασον. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται επίσης ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Τσάβες.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Αναζητά ευρωπαϊκή αντίδραση στην Αθήνα

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ταξιδεύει στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, προερχόμενη από την εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Νόρντζελαντ.

Η βουλγαρική ομάδα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, παίρνοντας το προβάδισμα στο όγδοο λεπτό με τον Γκοντόι, έπειτα από ασίστ του Σένσι. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και με δύο τέρματα του Αντέλ, στο 55′ και στο 67′, ανέτρεψαν την κατάσταση.

Η ΤΣΣΚΑ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 88′, με τον Γκοντόι να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα έπαιξε και η αποβολή του Γιάνσεν στο 76′, καθώς η ομάδα της Σόφιας εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα στα τελευταία λεπτά.

Στη League Phase του Conference League, η μέχρι τώρα συγκομιδή της δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Έπειτα από δύο αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό, με απολογισμό μία ήττα και μία ισοπαλία. Στην πρεμιέρα ηττήθηκε με 1-2 από τη Μονακό στην έδρα της, ενώ στη συνέχεια απέσπασε τον βαθμό της ισοπαλίας στη Δανία.

Έχει σημειώσει τρία γκολ και έχει δεχθεί τέσσερα, παρουσιάζοντας επιθετικές αρετές, αλλά και αδυναμίες στην αμυντική της λειτουργία. Η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία, με τους Βούλγαρους να χρειάζονται θετικό αποτέλεσμα για να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία.

Η ευρωπαϊκή της διαδρομή ξεκίνησε από τα προκριματικά του Europa League, όπου χρειάστηκε να περάσει τρεις γύρους για να φτάσει στα πλέι οφ. Αρχικά απέκλεισε την Ντέρι με συνολικό σκορ 5-3, στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο της Καραμπάγκ στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από δύο ισοπαλίες χωρίς γκολ, ενώ στον τρίτο προκριματικό γύρο επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με συνολικό σκορ 4-3.

Στα πλέι οφ, όμως, βρέθηκε απέναντι στον ΟΦΗ και γνώρισε δύο ήττες, με 3-0 στην Κρήτη και 2-0 στη Σόφια. Έτσι, αποκλείστηκε από τη διοργάνωση και συνέχισε την ευρωπαϊκή της πορεία στο Conference League.

Αντίθετα, στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας η εικόνα της είναι σαφώς καλύτερη. Μετά από 13 αγωνιστικές βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 31 βαθμούς, έχοντας εννέα νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, παραμένοντας αήττητη. Έχει πετύχει 29 γκολ και έχει δεχθεί μόλις εννέα, παρουσιάζοντας αποτελεσματικότητα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Εκτός αποστολής βρίσκεται ο εξτρέμ Περέιρα, ενώ κανονικά ταξίδεψε στην Αθήνα ο επιθετικός Ζβαρτς, ο οποίος δεν αποκλείεται να ξεκινήσει από τον πάγκο.