Τα αποθεωτικά σχόλια του Τζουντ Μπέλιγκχαμ απέσπασε η ΑΕΚ για την εμφάνισή της απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Άγγλο διεθνή να αναγνωρίζει τη δυσκολία της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ρεάλ χρειάστηκε ένα εντυπωσιακό σουτ του Φεντερίκο Βαλβέρδε στο 92ο λεπτό, προκειμένου να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Ένωσης, επικρατώντας με 3-2.

Ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ, αναφερόμενος στην αναμέτρηση, στάθηκε στην προσπάθεια που χρειάστηκε να καταβάλει η ομάδα του, προκειμένου να εξασφαλίσει τους τρεις βαθμούς.

«Ήταν ένα υπέροχο γκολ από τον Βαλβέρδε. Έπρεπε να παλέψουμε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως η ΑΕΚ και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο μέσος της Ρεάλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των συμπαικτών του, υποστηρίζοντας πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

«Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Δουλέψαμε σκληρά για να πετύχουμε αυτή τη νίκη. Είχαμε την κατοχή της μπάλας και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Νομίζω ότι είχαμε τον απόλυτο έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε δύο καλές επιθέσεις και πέτυχε δύο γκολ, αλλά θεωρώ ότι εμείς ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι», πρόσθεσε.

Τέλος, ο Μπέλιγκχαμ αναφέρθηκε και στο εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε με τακουνάκι, ισοφαρίζοντας σε 1-1, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Κουκουρέγια.

«Ήταν κάτι διαφορετικό. Μια εξαιρετική σέντρα από τον Κουκουρέγια και εγώ τελείωσα τη φάση με τακουνάκι», σχολίασε ο Άγγλος άσος.