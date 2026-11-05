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Με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τόσο στο φινάλε της κανονικής διάρκειας όσο και στην παράταση, οι Χιτ πανηγύρισαν σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί των Κλίπερς με 117-116, χάρη σε τρίποντο του Κλέι Τόμσον στην εκπνοή.

Παρότι η δεύτερη περίοδος ήταν καταστροφική για το Μαϊάμι, με επιμέρους σκορ 19-43, οι Χιτ δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Επέστρεψαν από το -20, έστειλαν την αναμέτρηση στην παράταση και τελικά πήραν το διπλό στο Intuit Dome του Λος Άντζελες, το πρωί της Πέμπτης (5/11).

Η ομάδα του Μαϊάμι ανέβηκε στο 3-5, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Ο Greek Freak ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους, 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 41 λεπτά συμμετοχής, έχοντας καθοριστική παρουσία στα τελευταία λεπτά.

Στα 10,8 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας, ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε κλέψιμο και κέρδισε βολές. Στην παράταση, με μπλοκ και ασίστ συνέβαλε στη διαμόρφωση του 112-112, ενώ στην τελευταία κατοχή δημιούργησε την ευκαιρία για τον Κλέι Τόμσον, ο οποίος ευστόχησε από τη γωνία πίσω από τα 7,25 μέτρα και χάρισε τη νίκη στους Χιτ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αντετοκούνμπο είχε μόλις 8 πόντους και 2 ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος και την παράταση, όμως, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, μετρώντας 19 πόντους, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ.

Καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Κλέι Τόμσον, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους και 8/17 τρίποντα. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Μίτσελ είχε 11 πόντους, 10 ασίστ και 4 κλεψίματα. Οι Χιτ μοίρασαν συνολικά 35 ασίστ, έχοντας μόλις 12 λάθη, παρά τη μικρή βοήθεια που πήραν από τον πάγκο τους.

Για τους Κλίπερς, που υποχώρησαν στο 1-7, ξεχώρισαν οι Ντάριους Γκάρλαντ με 26 πόντους και 7 ασίστ, Μπρουκ Λόπεζ με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, καθώς και Ρούι Χατσιμούρα με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Επόμενη υποχρέωση για τους Χιτ είναι η αναμέτρηση με τους Γουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο, τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/11) στις 05:00. Το Μαϊάμι συνεχίζει το απαιτητικό road trip στη Δύση, έχοντας μπροστά του δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι (back-to-back).