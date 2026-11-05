Το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες της ΑΕΚ για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, μετά την ήττα με 2-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με 2-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια, το βράδυ της Τετάρτης (4/11).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στους αστέρες του Ζοσέ Μουρίνιο, κερδίζοντας μάλιστα τα θετικά σχόλια του Πορτογάλου προπονητή. Παρ’ όλα αυτά, το γκολ που δέχθηκε στις καθυστερήσεις της στέρησε τη δυνατότητα να αποσπάσει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας.

Έτσι, η Ένωση παρέμεινε στους 3 βαθμούς, όσους είχε συγκεντρώσει από την πρεμιέρα και τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Λασκ. Με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν, η διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης γίνεται πλέον πιο δύσκολη.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις με την Κόμο εκτός έδρας, τη Γαλατάσαραϊ και τη Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και την Ντόρτμουντ στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data, οι πιθανότητες της ΑΕΚ να εξασφαλίσει την παρουσία της στην ενδιάμεση φάση του Champions League ανέρχονται μόλις στο 13,4%, με την ομάδα να καλείται πλέον να αναζητήσει σημαντικά αποτελέσματα στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές.