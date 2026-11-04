Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος σημείωσε 33 πόντους, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 115-112 στην παράταση. Καθοριστική αποδείχθηκε και η παρουσία του Ματίας Λεσόρ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην απόδοση των παικτών του, εξήγησε την τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης και στάθηκε ιδιαίτερα στην εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν.

Αρχικά, ο Σέρβος τεχνικός συνεχάρη τις δύο ομάδες για το θέαμα που προσέφεραν, τονίζοντας ότι η έκβαση της αναμέτρησης θα μπορούσε να είναι διαφορετική.

«Ήταν ένα τρομερό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στην παράταση. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά και στη Ρεάλ Μαδρίτης για την εμφάνισή της και το παιχνίδι που έγινε απόψε».

Η διαχείριση των λαθών και το πλάνο απέναντι στη Ρεάλ

Ερωτηθείς για τις δύο διαδοχικές νίκες που εξασφάλισε με δυσκολία η ομάδα του, αλλά και για όσα επισήμανε στους παίκτες του, ο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε τις απαιτήσεις της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στις προηγούμενες αναμετρήσεις, δίνοντας έμφαση στον περιορισμό των λαθών και στην καλύτερη αξιοποίηση των επιθετικών δυνατοτήτων του Παναθηναϊκού.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί αναφερθήκατε σε δύο δύσκολες νίκες. Είναι μια απαιτητική σεζόν, στην οποία μπορούν να συμβούν τα πάντα. Είχε προηγηθεί η ήττα από την Εφές, ενώ είχαμε και το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου (σ.σ. η ήττα με τον Άρη).

Τα λάθη είναι κάτι που συζητάμε και αναλύουμε, όπως κάναμε και μετά την αναμέτρηση με τον Άρη, όπου είχαμε κάνει 20 και είχαμε χάσει 23 τρίποντα. Διαθέτουμε επιθετικό ταλέντο και δυνατότητες, όμως πρέπει να φροντίσουμε να περιορίσουμε τα λάθη μας.

Το παιχνίδι με τη Ρεάλ ήταν πολύ σημαντικό και έπρεπε να αξιοποιήσουμε τον αιφνιδιασμό, καθώς παίζει σε μεγάλο ρυθμό. Αυτό ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει, το δουλέψαμε και το είδαμε να εφαρμόζεται και στο παρκέ. Είχαμε μελετήσει πολύ προσεκτικά τα βίντεο».

Η αποθέωση του Κέντρικ Ναν και η ιδιαίτερη αναφορά στην προετοιμασία του

Ξεχωριστό μέρος των δηλώσεων του Ομπράντοβιτς αφορούσε τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σέρβος προπονητής εξήρε την εργατικότητα και την αφοσίωση του Αμερικανού γκαρντ, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας της περιορισμένης συμμετοχής του στις προπονήσεις.

Όπως σημείωσε, η υπομονή ήταν απαραίτητη για να φτάσει ο παίκτης στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο, όπως είχε συμβεί και με άλλους αθλητές που χρειάστηκε να ξεπεράσουν προβλήματα τραυματισμών.

«Δεν μου έχει συμβεί ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή μου να έχω έναν παίκτη που να έχει αγωνιστεί σε περισσότερα παιχνίδια από όσα έχει κάνει προπονήσεις! Δεν είναι εύκολο για εκείνον, δεν έχει κάνει προετοιμασία. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά το μπάσκετ και δουλεύει σκληρά. Όλοι γνωρίζουν πόσο ταλαντούχος είναι. Περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή και έπρεπε να δείξουμε υπομονή, όπως κάναμε και με τον Σλούκα και με όλους όσους ήταν τραυματίες. Σήμερα είχε μια φανταστική παρουσία στην επίθεση».