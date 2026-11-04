Με τον Κέντρικ Ναν να… σεληνιάζεται στην 4η περίοδο και να πετυχαίνει συνολικά 33 πόντους, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 115-112 τη Ρεάλ Μαδρίτης στην παράταση και παραμένει στην κορυφή της Euroleague.

Ο Μήτογλου άνοιξε τον λογαριασμό με τρίποντο στο 1΄ (0-3), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ ο ίδιος διαμόρφωσε το 2-5 στο επόμενο λεπτό. Ο Ερνανγκόμεθ με τρίποντο (4-8) και ο Φρανσίσκο με δύο κολλητά σουτ από τα 6,75 μ. (4-11 και 8-16 στο 5΄) έδωσαν σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με νταμπλ σκορ (8-16), ενώ διεύρυνε εκ νέου τη διαφορά στους εννέα πόντους (15-24) με καλάθι του Σλούκα, 28 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η Ρεάλ, ωστόσο, πρόλαβε να απαντήσει, με τον Γιουλ να ευστοχεί σε τρίποντο στα δύο δευτερόλεπτα, διαμορφώνοντας το 18-24 της πρώτης περιόδου.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τρίποντο του Μπόνγκα (20-31) και του Σλούκα (20-34, 13΄) διεύρυναν το προβάδισμά τους. Ο Γιαμπουσέλε, με εύστοχη βολή και τρίποντο (23-38), διαμόρφωσε τη μεγαλύτερη διαφορά της αναμέτρησης, το +15.

Η Ρεάλ, ωστόσο, αντέδρασε με τον Σουλγκά να ευστοχεί σε δύο τρίποντα και τον Φελίς να δίνει λύσεις, μειώνοντας σταδιακά την απόσταση από τον Παναθηναϊκό που είχε χάσει την αμυντική προσήλωσή του. Ο Σλούκας με νέο τρίποντο (26-41, 15΄) και ο Λεσόρ με διαδοχικές επιτυχημένες προσπάθειες κοντά στο καλάθι κράτησαν το «τριφύλλι» μπροστά, ενώ ο Μπάντιο διαμόρφωσε το 43-51 στο 19΄. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Ρεάλ μείωσε ακόμη περισσότερο, με τον Αμπάλδε να γράφει το 48-51 στα 3΄΄ πριν από τη λήξη.

Οι Μαδριλένοι πάτησαν στα λάθη του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο και ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους, μειώνοντας τη διαφορά, όμως ο Μπαντιό με τρίποντο (48-54) και ο Μήτογλου με νέο σουτ από τα 6,75 μ. στο 22΄ (50-57) κράτησαν τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού. Ο Φρανσίσκο ευστόχησε σε δύο ακόμη τρίποντα (53-60 και 55-63), διατηρώντας το προβάδισμα των φιλοξενούμενων.

Η Ρεάλ, ωστόσο, συνέχισε να πιέζει και ισοφάρισε σε 63-63, ενώ με τρίποντο του Προσίντα στο 27΄ πέρασε μπροστά με 66-65. Ο Λεσόρ απάντησε μέσα στη ρακέτα (66-67), ο Μπόνγκα με τρίποντο ανέβασε το σκορ στο 66-70 και ο Ναν με δύο εύστοχες βολές στο 29΄ έκανε το 66-72. Η Ρεάλ μείωσε, αλλά ο Ναν διαμόρφωσε το 70-74 στα τέσσερα δευτερόλεπτα, πριν ο Αμπάλδε με τρίποντο στην εκπνοή γράψει το 73-74.

Σε ένα συγκλονιστικό φινάλε εξελίχθηκε η τέταρτη περίοδος, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το προβάδισμα, τη Ρεάλ να επιστρέφει και τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στην πρωτοπορία. Ο Ναν έδωσε σημαντικές λύσεις στους «πράσινους», με διαδοχικά καλάθια και τρίποντο, διαμορφώνοντας το 87-91 και το 90-94 στο 38΄. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός ευστόχησε ξανά από τη γραμμή των βολών και έφερε τον Παναθηναϊκό στο 95-99, μόλις 57 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η Ρεάλ, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Αμπάλδε μείωσε σε 97-99 στα 37΄΄, ενώ ο Προσίντα ισοφάρισε σε 99-99 στα 15΄΄. Ο Ναν κέρδισε φάουλ και με δύο εύστοχες βολές στα 7΄΄ έκανε το 99-101, αλλά ο Φελίς πρόλαβε να ισοφαρίσει σε 101-101, οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση.

Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει λύσεις στα κρίσιμα σημεία και να διατηρεί την ψυχραιμία του, η παράταση εξελίχθηκε σε ένα ακόμη θρίλερ. Η Ρεάλ προηγήθηκε με 103-101 στα 4:44, όμως ο Φρανσίσκο ισοφάρισε σε 103-103. Ο Ταβάρες έδωσε ξανά προβάδισμα στους Μαδριλένους (105-103), αλλά ο Ναν με δύο εύστοχες βολές στα 3:07 έφερε το ματς στα ίσα (105-105). Ο Φρανσίσκο με μία βολή και ο Λεσόρ με καλάθι και φάουλ έδωσαν προβάδισμα 105-108 στους «πράσινους». Ο Μπόνγκα με δύο βολές ανέβασε τη διαφορά στο 105-111, ενώ ο Λεσόρ διαμόρφωσε το 105-113 στα 33΄΄. Ο Φρανσίσκο έκανε το 108-115 στα 2΄΄, με τον Φελίς να ευστοχεί σε τρίποντο και βολή για το τελικό 112-115.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-51, 73-74, 101-101, 112-115 (παράταση)

Ρεάλ Μαδρίτης (Πέδρο Μαρτίνεθ): Σμιθ, Σούλγκα 6 (2), Λουαού-Καμπαρό 4, Πραντίγια 2, Αμπάλδε 23 (4), Οκίκι 4, Πρόσιντα 8 (1), Ταβάρες 13, Γιουλ 8 (1), Φελίς 27 (2), Τζόουνς 15 (2), Σαρ 2.

Παναθηναϊκός (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Φρανσίσκο 19 (4), Μπάντιο 7 (1), Σλούκας 8 (2), Χέιζ-Ντέιβις, Ναν 33 (3), Λεσόρ 20, Γιαμπουσέλε 6 (1), Μπόνγκα 10 (2), Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 9 (2).