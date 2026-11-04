Με τον απίθανο Τάσο Δουβίκα να κάνει χατ-τρικ και να είναι 1ος σκόρερ του Champions League, η Κόμο έγραψε ιστορία διαλύοντας με 9-1 τη Λανς στη Γαλλία!

Στην πρώτη της συμμετοχή στο Champions League η Κόμο τρελαίνει την Ευρώπη, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Δουβίκα που δεν σταματάει να σκοράρει. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός βρήκε και πάλι δίχτυα και μάλιστα τρεις φορές και με 6 γκολ σε 4 αγωνιστικές είναι ο 1ος σκόρερ της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή, πανηγυρίζοντας μια αδιανόητη εκτός έδρας νίκη με 9-1 επί της Λανς!

Η Κόμο, η οποία είναι ο επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ, δεν έδειξε κανένα έλεος στους Γάλλους και τους ταπείνωσε με πρωτοφανή τρόπο, με τον Δουβίκα να σκοράρει στο 7′, στο 32′ και στο 57′! Από εκεί και πέρα, γκολ πέτυχαν και οι Νίκος Παζ (40′), Ντα Κούνια (47′), Κεμπφ (54′), Λιμπεράλι (62′), Μπατούρινα (69′) και Παπατσόλι (92′)!

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ντόρτμουντ νίκησε με 2-1 τη Μπέτις με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να τη λυτρώνει στο 72′, η Πόρτο συνέτριψε με 4-1 τη Νάπολι, η Άρσεναλ πέρασε με 2-1 από την έδρα της Σλάβια Πράγας, η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 3-2 τη Λειψία στη Γερμανία, η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε της Αϊντχόφεν με 2-1 εκτός έδρας, ενώ η Βίκινγκ πάτησε με 4-1 τη Σαμπάχ.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (4/11)

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3

Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ 3-2

Ντόρτμουντ – Μπέτις 2-1

Πόρτο – Νάπολι 4-1

Λανς – Κόμο 1-9

Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ 1-2

Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι 2-3

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 1-2

Βίκινγκ – Σαμπαχ 4-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (4 αγωνιστικές)

1.Παρί Σεν Ζερμέν 12 (20-5)

2.Ρεάλ Μαδρίτης 12 (13-7)

3.Άρσεναλ 10 (8-3)

4.Κόμο 9 (19-6)

5.Μπαρτσελόνα 9 (14-6)

6.Άστον Βίλα 9 (12-6)

7.Μάντσεστερ Σίτι 9 (12-7)

8.Λίβερπουλ 9 (14-10)

9.Μπριζ 9 (11-7)

10.Σπόρτινγκ Λισ. 9 (8-4)

11.Μπέτις 9 (8-6)

12.Ντόρτμουντ 9 (7-5)

13.Μπάγερν 8 (12-5)

14.Στουτγκάρδη 7 (7-4)

15.Ίντερ 6 (8-6)

16.ΛΑΣΚ 6 (10-9)

17.Μάντσεστερ Γιουν. 6 (8-8)

18.Γαλατάσαραϊ 6 (8-9)

19.Φενέρμπαχτσε 5 (6-11)

20.Ρόμα 4 (10-8)

21.Σαχτάρ 4 (4-4)

22.Βίκινγκ 4 (9-10)

23.Ατλέτικο Μαδρ. 4 (4-5)

24.Αϊντχόφεν 4 (3-4)

25.Μπόντο Γκλιμτ 4 (4-9)

26.Πόρτο 3 (6-7)

27.Νάπολι 3 (6-11)

28.Βιγιαρεάλ 3 (8-14)

29.ΑΕΚ 3 (5-11)

30.Λειψία 3 (5-11)

31.Σαμπάχ 3 (4-10)

32.Φέγενορντ 3 (4-11)

33.Λανς 3 (4-16)

34.Σλάβια Πράγας 1 (5-9)

35.Λιλ 1 (4-10)

36.Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-17)

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

24/11

Γαλατασαράι – Άστον Βίλα 19:45

Μπόντο Γκλιμτ – ΛΑΣΚ 19:45

Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 22:00

Κόμο – ΑΕΚ 22:00

Λειψία – Λανς 22:00

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν 22:00

Σλόβαν Μπρατ. – Μπέτις 22:00

Φέγενορντ – Πόρτο 22:00

25/11

Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα 19:45

Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ 19:45

Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ 22:00

Ίντερ – Στουτγκάρδη 22:00

Λιλ – Μπάγερν 22:00

Μπριζ – Λίβερπουλ 22:00

Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα 22:00

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρ 22:00

Σπόρτινγκ – Μάντσεστερ Γιουν. 22:00