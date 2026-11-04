Την πρώτη του ήττα στο Eurocup, έπειτα από πέντε συνεχόμενες νίκες, γνώρισε ο Άρης με το 84-73 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι και έμεινε πίσω με 8-0 στο 4′, στη συνέχεια όμως ανέβηκε, μείωσε σε 12-8 με δύο τρίποντα του Μήτρου-Λονγκ και έκλεισε στο +1 (18-19) το πρώτο δεκάλεπτο.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, στη συνέχεια όμως ο Μόργκαν έδωσε λύσεις και προβάδισμα έξι πόντων (22-28) στους «κίτρινους», οι οποίοι βρέθηκαν και στο +8 (28-36) πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (35-40).

Στην τρίτη περίοδο, όμως, οι Ισραηλινοί μπήκαν πολύ καλύτερα και όχι μόνο πήραν το προβάδισμα αλλά πήγαν και στο +9 (53-44) με επιμέρους σκορ 18-4, πριν έρθει η αντίδραση του Άρη που μείωσε σε 57-56 στο 30′.

Η Χάποελ κατάφερνε στο τελευταίο δεκάλεπτο να παραμένει μπροστά έστω με πολύ μικρή διαφορά και ήταν πιο ψύχραιμη από τους «κίτρινους» στα τελευταία λεπτά, με αποτέλεσμα να τους υποχρεώσει στην πρώτη τους ήττα, με το τελικό 84-73.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-40, 57-56, 84-73