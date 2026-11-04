Η ΑΕΚ πάλεψε αλλά τελικά ηττήθηκε με 2-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει υπερήφανος και λυπημένος, ενώ αναφέρθηκε και στα αποθεωτικά σχόλια του Ζοσέ Μουρίνιο.

Η Ένωση προηγήθηκε δύο φορές αλλά δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη «βασίλισσα», ο προπονητής της οποίας είχε μόνο καλά λόγια να πει στις δηλώσεις του. Λόγια στα οποία στάθηκε ο Σέρβος τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», ο οποίος εξέφρασε την υπερηφάνεια του αλλά και τη λύπη του για το τελικό αποτέλεσμα.

«Είναι πολύ ωραίο να λέει ο Ζοσέ, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου τόσο ωραία λόγια. Είναι πολύ ευχάριστο και τον ευχαριστώ. Έχω δύο δυνατά συναισθήματα. Είμαι περήφανος και λυπημένος. Είμαι περήφανος για την εικόνα των φιλάθλων μας και επειδή κάναμε μια φανταστική εμφάνιση, όμως είμαι λυπημένος επειδή φάγαμε ένα ατυχές γκολ στο τέλος.

Πρέπει να είμαστε περήφανοι και να κρατήσουμε τα καλά για τα επόμενα παιχνίδια. Δεν έχουμε χρόνο να είμαστε λυπημένοι. Σηκώνουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Είπα στους παίκτες μου ότι πρέπει να είμαστε απογοητευμένοι. Είναι μαχητές. Είναι λογικό να υπάρχει στενοχώρια. Παίζουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο κόντρα σε σπουδαίες ομάδες. Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες για το μέλλον και να ανεβάσουμε το επίπεδό μας».