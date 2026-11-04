Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποθέωσε την ΑΕΚ στις δηλώσεις του, μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 στην Allwyn Arena, χάρη σε γκολ του Βαλβέρδε στο 92ο λεπτό.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας προηγήθηκε δύο φορές κόντρα στη «βασίλισσα» και έδειχνε ικανή να πάρει ακόμη και τη νίκη, τελικά όμως δεν πήρε ούτε την ισοπαλία καθώς στο 92′ ο Βαλβέρδε με σουτάρα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-3.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν, επομένως, να πάρουν βαθμό, κέρδισαν όμως την αναγνώριση του Μουρίνιο, ο οποίος είχε μόνο καλά λόγια στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του ματς.

«Είναι μια σπουδαία ΑΕΚ. Είπα στον Νίκολιτς και στον Ριμπάλτα πως θα ήμουν ειλικρινής. Η ΑΕΚ έκανε ένα πολύ σπουδαίο ματς. Δυσκολευτήκαμε και δεν είναι ότι δεν παίξαμε καλά, αλλά επειδή η ΑΕΚ έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι.

Η ΑΕΚ μας δυσκόλεψε σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Ο Γιόβιτς ξέρει πώς να κινείται στον χώρο», ήταν τα λόγια του Πορτογάλου τεχνικού.