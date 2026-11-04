Ο Ιταλός διαιτητή Μαριάνι έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (2-3) και δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Κόμο.

Ήταν ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση από την αρχή ως το τέλος, με την Ένωση να κάνει υπερπροσπάθεια και τον Κοϊτά να είναι από τους καλύτερους παίκτες της, έχοντας γκολ και ασίστ.

Οι «κιτρινόμαυροι» τελικά ηττήθηκαν με 2-3 μετά το γκολ του Βαλβέρδε στο 92′ και ο Κοϊτά μετά τη λήξη διαμαρτυρήθηκε στον Ιταλό διαιτητή, ο οποίος του έδειξε την κόκκινη κάρτα.

Αυτό σημαίνει πως σίγουρα δεν θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ που είναι με αντίπαλο την Κόμο εκτός έδρας, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να τιμωρηθεί για επιπλέον παιχνίδια, με βάση όσα θα αναφέρει στην έκθεσή του ο ρέφερι.