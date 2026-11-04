Η ΑΕΚ προηγήθηκε δύο φορές με Κοϊτά – Πήλιο και έδειχνε έτοιμη να πάρει θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική του Champions League, στο 92′ όμως ο Βαλβέρδε με σουτάρα έγραψε το 2-3 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

«Να βάλουμε… φωτιά στις εξέδρες», είχε ζητήσει από τους παίκτες του ο Μάρκο Νίκολιτς την παραμονή του αγώνα και οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν φουριόζοι στο ματς και είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 5′ με τον Γκατσίνοβιτς, στον οποίο είπε «όχι» ο Κουρτουά.

Δεν μπήκε γκολ, ήταν όμως μια φάση που έδωσε κι άλλη ορμή στην Ένωση, η οποία συνέχισε να επιτίθεται και τελικά δεν άργησε να σκοράρει. Στο 12′ ο Γιόβιτς έδωσε στον Κοϊτά και αυτός απέφυγε ωραία τον Κουκουρέγια και εκτέλεσε με το αριστερό για το 1-0… απογειώνοντας την Allwyn Arena!

Ο «δικέφαλος αετός», μάλιστα, δεν έμεινε εκεί αλλά πήγε και για δεύτερο γκολ και θα μπορούσε να το πετύχει στο 17′, όταν ο Γκατσίνοβιτς έδωσε στον Γιόβιτς και αυτός έκανε το σουτ εντός περιοχής, αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε και πάλι.

Το πρώτο 20λεπτο, με λίγα λόγια, ήταν απλά τέλειο για την ΑΕΚ, ήταν όμως δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και φάνηκε στη συνέχεια. Οι Μαδριλένοι άρχισαν σιγά-σιγά να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, έψαχναν τον τρόπο για να φτάσουν στην ισοφάριση και τον βρήκαν με μια απίστευτη έμπνευση και εκτέλεση.

Στο 32′ ο Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Μπέλιγχαμ με τρομερό τακουνάκι δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Μπρινιόλι, στέλνοντας τη μπάλα στη γωνία για το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Περισσότερα σε λίγο…

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Αριάγκα, Κάιρινεν (60′ Μαρίν), Μάγερ (53′ Ζίνι), Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς (60′ Βάργκα), Γιόβιτς (88′ Ζούμπκοφ).

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντούμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια (81′ Καρέρας), Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα (68′ Βαλβέρδε), Μπέλιγχαμ (85′ Εσπί), Βινίσιους (81′ Μπραχίμ Ντίαθ), Ντιομαντέ (68′ Έντρικ), Εμπαπέ.