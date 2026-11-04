Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία για την 4η αγωνιστική του Europa League, αποτέλεσμα που άφησε ικανοποιημένο τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τρεις νίκες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές και πήγαν στη Γαλλία για το 4/4, τελικά όμως έμειναν στο 0-0, με τον Ισπανό τεχνικό να κάνει λόγο για έναν καλό βαθμό, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του ματς.

«Θα ήθελα να είχαμε ευστοχήσει στις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Δείξαμε ποιότητα και είχαμε τις καλύτερες ευκαιρίες στον αγώνα. Θεωρώ πως εμείς ήμασταν πιο κοντά στη νίκη. Πρέπει όμως να εκτιμήσουμε τον βαθμό αυτόν απέναντι σε μία ομάδα η οποία κερδίζει μέσα στο γήπεδό της και είναι δυνατή. Ήμασταν ανταγωνιστικοί όπως είπατε με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα μας και νέα πρόσωπα, όπως οι Μπέιλι, Σα. Η ομάδα μας ήταν ανταγωνιστική, είχε κυριαρχία και δημιούργησε κίνδυνο στον αντίπαλο. Πήραμε έναν καλό βαθμό και είμαστε ικανοποιημένοι», είπε αρχικά ο Αλγουαθίλ και συνέχισε.

«Η αλλαγή του Σάλιακα ήταν λόγω τραυματισμού, γιατί δέχτηκε ένα χτύπημα. Έκανε καλό παιχνίδι έως εκείνο το σημείο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση του Σα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν εκτός λόγω τραυματισμού και όταν μπήκε έδειξε την ποιότητά του. Είμαι ικανοποιημένος και από τον Μπέιλι, όπως και απ’ όλους όσους αγωνίστηκαν βασικοί ή ως αλλαγή. Όπως και με τον Φορτούνη, έδειξε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πάρει την ομάδα επάνω του, έχει την εμπειρία και την ποιότητα να το κάνει. Γενικά έμεινα ικανοποιημένος απ’ όλη την ομάδα».

Στην επισήμανση ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει 12 βαθμούς αντί για 10, ο Ισπανός τεχνικός είπε: «Ναι, μπορούσε να συμβεί, αλλά είναι δύσκολη αυτή η διοργάνωση και οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις πάντα. Δείξαμε προσωπικότητα και ποιότητα, ήμασταν μία ομάδα η οποία προσπάθησε να κυριαρχήσει μέσα στο γήπεδο. Μπορούσαμε να είμαστε στους 12 βαθμούς, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι από τον έναν βαθμό της ισοπαλίας σε αυτόν τον αγώνα και με τους 10 βαθμούς σε μία τέτοια διοργάνωση».