Την τρίτη του νίκη σε πέντε αγώνες στο FIBA Europe Cup πήρε ο Προμηθέας, ο οποίος επικράτησε της Οπάβα με 112-92 στην Πάτρα.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημά του μέχρι και το 30′, με την Οπάβα να είναι στο +4 (20-24) στο τέλος της πρώτης περιόδου, την ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου να κλείνει στο +6 (54-48) το πρώτο ημίχρονο και τους φιλοξενούμενους να έχουν προβάδισμα τεσσάρων πόντων (79-83) στο 30′.

Στην τελευταία περίοδο, όμως ο Προμηθέας ήταν εκπληκτικός και με επιμέρους σκορ 33-9 πήρε τη νίκη με 112-92 και ανέβηκε στο 3-2, έχοντας για κορυφαίο τον Γουίλιαμς με 26 πόντους, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Δίπλαρος με 20 πόντους, 14 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 54-48, 79-83, 112-92

Προμηθέας (Μιχάλης Μιχελάκος): Νικολαΐδης 3 (1), Κόλμαν 16 (1), Φόρεστερ 3, Δίπλαρος 20 (5), Ράλλης 0, Καλαϊτζάκης 7 (1), Κουρουπάκης 2, Άρμς 2, Γουίλιαμς 26 (7), Αντετοκούνμπο 0, Κάθμπερτσον 15 (2), Κουμπόλκα 18 (4).

Οπάβα (Ντέιβιντ Ζαχ): Μόντγκομερι 13 (2), Σαργκουά 13 (1), Σβάντρλικ 18 (4), Ζμπράνεκ 3 (1), Γκρόνσκι 2, Πουρσλ 13, Σιρίνα 13 (4), Σλάβικ 8 (1), Τάκερ 9.