Η ΑΕΚ χρειαζόταν οπωσδήποτε μία νίκη για να ηρεμήσει μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια και την πήρε στην Ουγγαρία, όπου επικράτησε της Σζομπατέλι με 72-66 για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ και αυτό δεν άλλαξε μέχρι και το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, όταν οι «κιτρινόμαυροι» ήταν στο +1 (17-18).

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο και με σερί 7-0 μετέτρεψε το σκορ σε 17-25 και στη συνέχεια κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά, έχοντας προβάδισμα 11 πόντων (27-38) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου οι Γουίλιαμς και Μπάρτλεϊ έδωσαν λύσεις στην Ένωση που προηγήθηκε και με 13 πόντους (31-44), στη συνέχεια όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, κατάφεραν να βρουν λύσεις στην επίθεση και μείωσαν σε 48-54 στο 30′.

Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι και η Σζομπατέλι μείωσε σε 51-54 και στη συνέχεια σε 57-58, η ΑΕΚ όμως παρέμεινε ψύχραιμη, ήταν καλύτερη στα τελευταία λεπτά και πήρε τη 2η νίκη σε τρεις αγωνιστικές, επικρατώντας με 72-66.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 27-38, 48-54, 66-72