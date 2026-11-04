Η Allwyn Arena συμμετείχε στο σύνολό της στο κορεό που είχε ετοιμάσει η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους οπαδούς να απλώνουν και πανό για την… original βασίλισσα.

Η Ένωση υποδέχεται για τρίτη φορά στην ιστορία της τη Ρεάλ με στόχο να παραμείνει αήττητη και για να τα καταφέρει θα χρειαστεί και τη βοήθεια των οπαδών της, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει εκπληκτική ατμόσφαιρα.

Η Allwyn Arena ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα για το μεγάλο παιχνίδι με τους Μαδριλένους και όλες οι θύρες συμμετείχαν στο κορεό, ενώ την παράσταση έκλεψε και το πανό που κρέμασαν οι οπαδοί της ΑΕΚ για την… original βασίλισσα.