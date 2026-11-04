Με ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Κουβεντίδης, υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, απάντησε σε όσα ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τον ορισμό του Ισπανού διαιτητή Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Κυριακή (8/11) στο Καραϊσκάκη για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων» δεν έκρυψε, μέσω των social media, τη δυσαρέσκειά του για τον ορισμό του Ισπανού διαιτητή, τονίζοντας πως η ομάδα του έχει παράπονα σε τρία συνεχόμενα ντέρμπι με τον ίδιο ρέφερι.

Λίγες ώρες μετά, ήρθε η απάντηση του Κουβεντίδη, υπεύθυνου επικοινωνίας των «ασπρόμαυρων», ο οποίος σε δική του ανάρτηση έβαλε μια φάση με τον Ρέτσο και τον Γερεμέγεφ από το περσινό παιχνίδι των δύο ομάδων στο Καραϊσκάκη, γράφοντας το εξής: «Η αδικία είναι που δεν αποβλήθηκε ο Ρέτσος;».