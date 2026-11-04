Ο Ολυμπιακός δεν έκανε το 4/4 καθώς έμεινε στο 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία, με τον βαθμό όμως που πήρε είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας της League Phase του Europa League, περιμένοντας τα παιχνίδια της Πέμπτης (5/11).

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είχε τονίσει στη συνέντευξη Τύπου ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ως στόχο τη νίκη και μόνο και μπήκαν καλά στο παιχνίδι, απειλώντας μόλις στο 1ο λεπτό με την άστοχη κεφαλιά του Γκονσάλες μετά το γύρισμα του Φορτούνη.

Λίγα λεπτά μετά, στο 9′, οι Πειραιώτες πλησίασαν περισσότερο στο γκολ με το σουτ του Πουέρτα που απέκρουσε ο Σαμπά με τη μπάλα να βρίσκει και στο δοκάρι, με τους γηπεδούχους, από την άλλη πλευρά, να μην έχουν ρυθμό και να μην μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι.

Στο 19′ ο Πουέρτα δοκίμασε ξανά το πόδι του αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από τον εστία του Σαμπά και οι Γάλλοι φάνηκαν για πρώτη φορά στο 30′ με το δυνατό σουτ του Αλ Ταμάρι από πλάγια θέση αλλά ο Ορτέγκα αντέδρασε σωστά, με τη μπάλα να βρίσκει και στο δοκάρι.

Το παιχνίδι συνεχιζόταν με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν την κατοχή της μπάλας αλλά να αντιμετωπίζουν προβλήματα από τον Αλ Ταμάρι, ενώ στο 43′ η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Ορτέγκα από το αυτογκόλ του Μπρούνο, μετά την εξέταση του VAR όμως επιβεβαιώθηκε ότι ο Αλ Ταμάρι ήταν σε θέση οφσάιντ και το 0-0 παρέμεινε.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Αλγουαθίλ έκανε αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Σάλιακας δεν μπορούσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Πέντερσεν, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας αλλά να μην μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Έτσι, ο Ισπανός προπονητής δεν άργησε να κάνει άλλες δύο αλλαγές, με τους Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ να αντικαθιστούν Μπέιλι και Γκονσάλες.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος είχε δώσει τη νίκη επί της Κηφισιάς πριν λίγες μέρες, είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 68′ με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Φορτούνη, ο Σαμπά όμως μπλόκαρε και κράτησε το 0-0. Αμέσως μετά, στο 70′, είχε φάση και ο Γιάρεμτσουκ, επίσης με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Έσε, η μπάλα όμως έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Ολυμπιακός έδειχνε πιο… ζωντανός μπροστά μετά τις αλλαγές αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός, με τη Ρεν, στον αντίποδα, να απειλεί στο 91′ με το σουτ του Ρονζιέ από το ύψος της περιοχής αλλά ο Ορτέγκα έκανε μεγάλη απόκρουση και κράτησε το 0-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Ρεν: Σαμπά, Ρέινολντς, Ρουάλ, Κρέσγουελ, Ολιβέιρα, Νατζιντά, Σιμάνσκι (59′ Ρονζιέ), Τόμασον (81′ Σισέ), Καμαρά, Ντιά (81′ Μαγεντά), Αλ Ταμάρι (81′ Μπλας).

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας (46′ Πέντερσεν), Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο (82′ Τικνιζιάν), Πουέρτα, Έσε, Μπέιλι (59′ Ζέλσον), Σα (80′ Τσικίνιο), Φορτούνης, Γκονσάλες (59′ Γιάρεμτσουκ).