Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (5/11) τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Χρήστος Κόντης τόνισε πως η ομάδα του θα παίξει για τη νίκη, υπενθυμίζοντας πως σε αυτό το επίπεδο τα λάθη δεν συγχωρούνται.

Οι Κρητικοί μετράνε δύο συνεχόμενες ήττες μετά τη νίκη της πρεμιέρας και θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, με τον προπονητής τους να μην κρύβει την αισιοδοξία του για το παιχνίδι που θα κάνει η ομάδα του κόντρα στους Ισραηλινούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης στη συνέντευξη Τύπου…

Για το αν είναι κομβικό το παιχνίδι: «Για μένα δεν υπάρχουν κομβικά ματς, όλα είναι σημαντικά. Είναι ένα παιχνίδι που θέλουμε να επιστρέψουμε σε θετικά αποτελέσματα, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα. Έχουμε έρθει με τη νοοτροπία της νίκης, ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες της ομάδας, θεωρώ ότι πλέον έχουμε γίνει πιο έμπειροι, έχουμε καταλάβει τι χρειάζεται και να δείξουμε χαρακτήρα και προσωπικότητα ώστε να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε».

Για το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει σε ουδέτερη έδρα: «Σίγουρα είναι κάτι που επηρεάζει και τις δύο ομάδες, περισσότερο την γηπεδούχο. Είναι ωραίο να παίζεις σε γεμάτο γήπεδο, με φωνές που σε πορώνουν, σε ξυπνούν όμως αυτές είναι οι συνθήκες και δεν θα παίξει ρόλο ο κόσμος αλλά πόσο συγκεντρωμένες είναι οι δύο ομάδες για να πετύχουν αυτό που θέλουν».

Για την πορεία του ΟΦΗ μέχρι τώρα και το ματς με τη Χάποελ: «Προφανώς τα παιχνίδια που παίζεις σε κάνουν σοφότερο, προσκομίζεις εμπειρίες όμως πρέπει να καταλάβεις ότι σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται τα λάθη, όπως συνέβη με την Μπάγερ ή με την Ρεν που χάθηκαν 1 ή 3 βαθμοί στο τέλος. Ξέρουμε πόσο χρειάζεται να είσαι συγκεντρωμένος μέσα στο γήπεδο.

Μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με την πρωταθλήτρια Ισραήλ, καμία φορά κοιτάζουμε το μπάτζετ τους και τα συζητάμε, παίζουμε με μια εξαιρετική ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια και πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι επειδή θα έχει τακτική. Σίγουρα παίρνουμε εμπειρίες όμως το κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικά στοιχεία, είναι διαφορετικές ομάδες η Ρεν και η Μπάγερ Λεβερκούζεν όπως και η Χαποέλ Μπερ Σεβά».

Για τη Χάποελ: «Η Χαποέλ είναι πολύ επιθετική, της αρέσει να παίζει πάρα πολύ, είναι μια ομάδα που θέλει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια, να πιέζει ψηλά και να δημιουργεί προβλήματα στους αντιπάλους. Αυτό δημιουργεί σκέψεις σε εμάς όμως είμαι σίγουρος πως αύριο τα παιδιά θα κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι δίχως φόβο, με αυτοπεποίθηση για τον δικό μας τρόπο και ελπίζω να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».