Όλα είναι έτοιμα στην Allwyn Arena για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις 11άδες των δύο ομάδων να γίνονται γνωστές από τους Μάρκο Νίκολιτς και Ζοσέ Μουρίνιο.

Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την Ένωση να έχει τρεις βαθμούς και να προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες, κόντρα σε Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η «βασίλισσα» έχει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Το παιχνίδι, όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους «κιτρινόμαυρους» που δεν βρίσκονται και στην καλύτερη αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, με τον Νίκολιτς να αφήνει εκτός 11άδας τον Μάριν.

Η ΑΕΚ παρατάσσεται με 4-4-2, με τον Μπρινιόλι στο τέρμα, τους Ρότα και Πήλιο στα άκρα της άμυνας, ενώ στόπερ είναι οι Μουκουντί και Ρέλβας. Στο κέντρο είναι δίδυμο οι Αριάγκα και Κάιρινεν, με τους Μάγερ και Κοϊτά στα άκρα, ενώ ο Γκατσίνοβιτς θα αποτελεί το στήριγμα του Γιόβιτς στην επίθεση.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Αριάγκα, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντούμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Ντιομαντέ, Εμπαπέ.