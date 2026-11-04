Το πρώτο μήνυμα του Χεσούς Οβόνο, του τερματοφύλακα που χτύπησε τόσο δυνατά τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ που τελικά προκάλεσε τον θάνατό του, έδωσε στη δημοσιότητα η Ανδόρα.\n\n\n\nΤο ισπανικό ποδόσφαιρο είναι σε κατάσταση σοκ μετά τον θάνατο του παίκτη της Τενερίφης λόγω της σφοδρής σύγκρουσης με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, η οποία ανέβασε στα social media το πρώτο μήνυμα του Οβόνο έπειτα από αυτό που έγινε.\n\n\n\nΜήνυμα, στο οποίο ο τερματοφύλακας της Ανδόρας λέει τα εξής…\n\n\n\n«Αυτές είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου. Δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις και δυσκολεύομαι πολύ να επεξεργαστώ οτιδήποτε έχει συμβεί. Νιώθω απέραντο πόνο για την απώλεια του Χεσούς. Σκέφτομαι αυτόν, την οικογένειά του και όλους τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Ξέρω ότι θα υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα αντιμετωπίσω ό,τι έρθει με απόλυτο σεβασμό.\n\n\n\nΑλλά αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο εκτός από τον Χεσούς και τον πόνο που βιώνουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς».\n\n\n\n📃 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 https://t.co/dCEQJEcAKx— FC Andorra (@fcandorra) November 4, 2026\n