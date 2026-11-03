Γνωστή έγινε η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ, ο οποίος είχε αναβληθεί στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, με τη σέντρα να έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Η αναμέτρηση δεν είχε πραγματοποιηθεί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία, καθώς η ΑΕΚ είχε μπροστά της δύο σημαντικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στην Αγγλία, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, η Ένωση επρόκειτο να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ και στη συνέχεια τη Μάντσεστερ Σίτι, γεγονός που οδήγησε στην υποβολή αιτήματος για μετάθεση του αγώνα με τον Ατρόμητο.

Το αίτημα έγινε δεκτό από τη Super League και πλέον ορίστηκε η νέα ημερομηνία, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να ταξιδεύει στο Περιστέρι στα μέσα Δεκεμβρίου για την εξ αναβολής αναμέτρηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ. της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζεται την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου».