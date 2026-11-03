Οι επιθέσεις των Χούθι από την Υεμένη στη Σαουδική Αραβία προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στον αθλητικό προγραμματισμό της χώρας, με το Ασιατικό Κύπελλο ποδοσφαίρου να είναι το τελευταίο μεγάλο γεγονός που επηρεάζεται από την κατάσταση στην περιοχή.

Η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) ανακοίνωσε την αναβολή της διοργάνωσης, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2027 στη Σαουδική Αραβία.

Με βάση τον νέο σχεδιασμό, το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί από τις 23 Δεκεμβρίου 2027 έως τις 21 Ιανουαρίου 2028.

Η ανακοίνωση της AFC

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή, καθώς έχουν προκύψει σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις και στην οργάνωση της διοργάνωσης.

Όπως ανέφερε η AFC, η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία των συμφερόντων όλων των συμμετεχουσών ομάδων, των αξιωματούχων, των φιλάθλων και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στη FIFA.

Δεν είναι η μοναδική αθλητική διοργάνωση που επηρεάζεται

Η αναβολή του Ασιατικού Κυπέλλου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αλλαγών στον αθλητικό χάρτη της Σαουδικής Αραβίας.

Το πολυδάπανο τουρνουά τένις Six Kings Slam, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχει και ο Γερμανός κορυφαίος τενίστας Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μεταφέρθηκε χρονικά προς το τέλος του έτους, ενώ αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, το Ράλι Ντακάρ του 2027 δεν θα πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία, αλλά θα φιλοξενηθεί στην Πορτογαλία και το Μαρόκο. Επίσης, ματαιώθηκε μεγάλο ιππικό τουρνουά με υψηλά χρηματικά έπαθλα.

Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή

Η κατάσταση ασφαλείας στη Σαουδική Αραβία έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης με τη φιλοϊρανική οργάνωση των Χούθι στην Υεμένη.

Παρά την εκεχειρία που βρισκόταν σε ισχύ από το 2022, οι εξελίξεις του Ιουλίου και η κλιμάκωση του πολέμου στην περιοχή οδήγησαν σε νέα ένταση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της γερμανικής FAZ, οι επιθέσεις έχουν πλήξει μεταξύ άλλων αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια και στις μετακινήσεις.

Έτσι, η Σαουδική Αραβία βλέπει ακόμη μία σημαντική αθλητική διοργάνωση να αλλάζει τον αρχικό σχεδιασμό της, με το Ασιατικό Κύπελλο να μεταφέρεται πλέον για τον χειμώνα του 2027-28.