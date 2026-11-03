Η ΕΣΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση, όπου στάθηκε στην επιχωρήγηση 100.000 ευρώ που έλαβε ο Παναθηναϊκός για τάραφλεξ, led και βίντεο τσεκ στο Μετς. Οι «Πράσινοι» απάντησαν υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα ήταν οικομική ενίσχυση και όχι χορηγία.

Με αφορμή αυτά τα γεγονότα, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός στράφηκε εναντίον του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Έτσι, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και με νέα ανακοίνωση απάντησε στους «Ερυθρολεύκους».



Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Φτάσαμε στο σωτήριον έτος 2026, στις 2 του Νοέμβρη, για να διαβάσουμε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός τις φράσεις: «Ο Παναθηναϊκός ενισχύεται με κρατική παρέμβαση», «Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. απαιτεί διαφάνεια, ισονομία, δικαιοσύνη και ίσους όρους για όλους» και «Φέρτε πίσω τους κλεμμένους τίτλους».

Η ΕΣΑΠ έδωσε τη σκυτάλη στους «ερυθρόλευκους» να επαναφέρουν το θέμα των 100.000 ευρώ, μπας και μείνει κάτι από τη «λάσπη».

Και αφού επανάληψη μητήρ μαθήσεως, επαναλαμβάνουμε: «Το ποσό αυτό δόθηκε από τη ΓΓΑ για εξοπλισμό στο Δημοτικό Γήπεδο του Μετς και εκεί θα μείνει (και το τάραφλεξ) , καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των σωματείων που χρησιμοποιούν το κλειστό. Ούτως ή άλλως, ο εξοπλισμός αυτός ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ στο Μετς και μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού».

Όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει αναμορφώσει τόσα κλειστά γήπεδα της Αττικής βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη και ουδέποτε είχε προνομιακή μεταχείριση. Για τις όποιες απορίες σχετικά με το Μετς, μας έχουν παραχωρηθεί 4 ώρες προπόνησης την ημέρα για δύο τμήματα βόλεϊ, στον Δήμο στον οποίο ανήκουμε.

Μοιραζόμαστε το κλειστό με πάρα πολλές ομάδες (ανδρικές, γυναικείες), τμήματα υποδομών, μέχρι και με τον Σύλλογο της Βουλής και τους Ηθοποιούς, έως και δημότες που κάνουν γιόγκα και πιλάτες. Εκτός από βόλεϊ, σε καθημερινή βάση παίζονται μπάσκετ, χάντμπολ, μπάσκετ με αμαξίδιο και ποδόσφαιρο σάλας. Μόνο το στήσιμο και το ξεστήσιμο του τάραφλεξ κόστισε περισσότερα από 30.000 ευρώ.

Μέσα σε μόλις τρία χρόνια έχουμε προχωρήσει σε ανακαινίσεις των χώρων και έχουμε επενδύσει επιπλέον 100.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το κλειστό του Ρέντη, με το ενοίκιο των 800 ευρώ, τελικά ανήκει στον Ολυμπιακό ή όχι; Γιατί αν δεν του ανήκει, πώς φιλοξενεί «άστεγες» ομάδες; Τις φιλοξενεί ο Δήμος Ρέντη; Πρόκειται για ένα γήπεδο του οποίου κάνει σχεδόν αποκλειστική χρήση ο Ολυμπιακός και το έχει 21 χρόνια. Πρόκειται για ένα γήπεδο που εσωτερικά και εξωτερικά το έχει βάψει στα χρώματά του, μέχρι που και οι ταμπέλες στο δρόμο γράφουν «Γήπεδο βόλεϊ Ολυμπιακού». Φυσικά, αυτές δεν είναι οι μοναδικές εγκαταστάσεις όπου έχει πάτημα στην περιοχή, αφού έχει πρόσβαση σε κολυμβητήρια, γυμναστήρια, σχολικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

Ο «αδικημένος» από το κράτος Ολυμπιακός ετοιμάζεται να πάρει τα 17,9 εκατομμύρια ευρώ για το νέο κολυμβητήριο στο ΣΕΦ (ενώ περίπου άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ πάνε για το κλειστό της Αρτάκης στη Ν. Σμύρνη) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα.

Τώρα, το κλείσιμο της ανακοίνωσης χτυπάει αθλητικό Όσκαρ, με τον Ολυμπιακό να μιλάει για «κλεμμένα»…

Ψάχνει κάπως να καλύψει τις αγωνιστικές αποτυχίες των τελευταίων χρόνων απέναντι στον οικονομικά ακέραιο Παναθηναϊκό και μιλάει για αθέμιτο ανταγωνισμό.

ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ!»