Έντονη κινητικότητα παρουσιάζει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού, ο οποίος φέρεται να έχει βάλει στο στόχαστρό του τον Αλιού Ντιαρά της Βίρτους Μπολόνια, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωση απόκτησής του μέσα στη σεζόν.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Σιμόνε Ματσόλα στο «Backdoor Podcast», οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» έχουν ξεχωρίσει τον σέντερ της ιταλικής ομάδας και μάλιστα προχώρησαν σε συγκεκριμένη κίνηση για να διερευνήσουν τις πιθανότητες μεταγραφής του.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός φέρεται να επικοινώνησε με τη διοίκηση της Βίρτους, καταθέτοντας πρόταση περίπου 450.000 ευρώ για την εξαγορά του συμβολαίου του 26χρονου ψηλού.

Η απάντηση της Βίρτους και το ποσό του buyout

Η πρώτη προσέγγιση των «πράσινων», ωστόσο, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η Βίρτους Μπολόνια απέρριψε την πρόταση, καθώς δεν θεωρεί ικανοποιητικό το συγκεκριμένο ποσό για την παραχώρηση ενός από τους σημαντικότερους παίκτες της.

Οι Ιταλοί δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να αποδυναμωθούν τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν, ειδικά από τη στιγμή που ο Ντιαρά αποτελεί βασικό κομμάτι του αγωνιστικού τους πλάνου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, εάν ο Παναθηναϊκός θελήσει να επανέλθει με νέα προσφορά, θα χρειαστεί να διαθέσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να έχει ουσιαστικές πιθανότητες να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Γιατί θέλει τον Ντιαρά ο Παναθηναϊκός

Η αναζήτηση ενίσχυσης στη θέση του σέντερ συνδέεται με την επιθυμία του Παναθηναϊκού να προσθέσει ακόμη μία αξιόπιστη λύση στη γραμμή των ψηλών.

Ο Ντιαρά έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη φετινή EuroLeague και θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει άμεσα σε υψηλό επίπεδο, χωρίς να χρειάζεται μεγάλο διάστημα προσαρμογής.

Οι «πράσινοι» αναζητούν μια ουσιαστική προσθήκη στη frontline, με την περίπτωση του ψηλού της Βίρτους να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τους.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Μπολόνια δεν έχει λόγο να παραχωρήσει εύκολα έναν βασικό της παίκτη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία προσπαθεί να ξεπεράσει ένα αρνητικό σερί τριών διαδοχικών εντός έδρας ηττών, με τελευταία εκείνη από την Τριέστε.

Το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού είναι υπαρκτό σύμφωνα με το ιταλικό ρεπορτάζ, ωστόσο η οικονομική απόσταση των δύο πλευρών παραμένει σημαντική. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν οι «πράσινοι» θα επιστρέψουν με βελτιωμένη πρόταση για τον Ντιαρά.