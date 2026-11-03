Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με το έργο να περνά σε ένα ακόμη σημαντικό στάδιο.

Ένα νέο VIDEO που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο αποτυπώνει την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών, παρουσιάζοντας παράλληλα την τοποθέτηση των πρώτων δοκιμαστικών καθισμάτων στις εξέδρες του γηπέδου.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία υλοποίησης του νέου «σπιτιού» του Τριφυλλιού, καθώς για πρώτη φορά γίνεται ορατή μια ακόμη σημαντική λεπτομέρεια της τελικής μορφής του γηπέδου.

Σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει την παράδοση του νέου του γηπέδου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο στολίδι για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.