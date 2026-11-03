Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο ισπανικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, του ποδοσφαιριστή της Τενερίφη, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ανδόρα, έπειτα από μια ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ο 30χρονος επιθετικός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, βυθίζοντας στη θλίψη την ομάδα του και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης στο γήπεδο «Ελιοδόρο Ροντρίγκεθ». Ο Ντε Μιγκέλ διεκδίκησε την μπάλα στον αέρα, όμως συγκρούστηκε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, Χεσούς Οουόνο, δεχόμενος ισχυρό χτύπημα με το γόνατο στην περιοχή του στήθους.

Η σύγκρουση είχε τραγική κατάληξη, καθώς ο ποδοσφαιριστής έπεσε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο και έχασε τις αισθήσεις του. Επικράτησαν στιγμές πανικού, με τα ιατρικά επιτελεία να σπεύδουν στο σημείο και να ξεκινούν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife – Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο Ισπανός επιθετικός υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και χρειάστηκε να δοθεί μεγάλη μάχη για να επανέλθει.

Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ασθενοφόρο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και παρέλαβε τον άτυχο ποδοσφαιριστή με φορείο, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί σοκ και θλίψη στην Ισπανία.

Η ανακοίνωση της Τενερίφη για τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ

Η Τενερίφη ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, γνωστοποιώντας ότι ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 08:00 το πρωί.

Στην ανακοίνωσή της, η ισπανική ομάδα εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια του ποδοσφαιριστή, ενώ η οικογένειά του ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτές τις δύσκολες στιγμές.

«Με συντριβή, με έναν κόμπο στον λαιμό και αδυνατώντας να πιστέψουμε ότι αυτό είναι αλήθεια, η CD Τενερίφη ανακοινώνει τον τραγικό θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 08:00.

Terrible news from Spain: Tenerife player Jesus de Miguel has sadly passed away. The striker has could not overcome the serious consequences of the incident suffered during the match against FC Andorra. A devastating loss for Tenerife and whole football world. Prayers and thoughtd go out to his family, friends, teammates, and everyone at CD Tenerife during this difficult time. Rest in peace. 🕊️ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2026

Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το αίσθημα βαθιάς θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του ανθρώπων και ολόκληρης της οικογένειας της Τενερίφη, που σήμερα θρηνεί αυτή την τραγική κατάληξη.

Η οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ ευχαριστεί για κάθε μήνυμα συμπαράστασης που έχει λάβει και ζητά από καρδιάς τον απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές».