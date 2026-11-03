Η κατάκτηση του Σκουντέτο έχει αρχίσει να αποτελεί ξανά θέμα συζήτησης στις τάξεις της Μίλαν, με τον Τζέρι Καρντινάλε να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του μετά τη νίκη στο ντέρμπι απέναντι στην Ίντερ. Ο ισχυρός άνδρας των «ροσονέρι» βλέπει την ομάδα να ανεβάζει στροφές και θεωρεί πως η χειμερινή μεταγραφική περίοδος μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό βήμα για την επιστροφή στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Οι δύο τελευταίες σεζόν, με την ομάδα να τερματίζει στην όγδοη και την πέμπτη θέση αντίστοιχα, είχαν δημιουργήσει ένα διαφορετικό κλίμα, με τις προσδοκίες να παραμένουν συγκρατημένες. Ο Ρούμπεν Αμορίμ, άλλωστε, έχει αναλάβει το έργο της σταδιακής αναδόμησης του συλλόγου, δίνοντας προτεραιότητα στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο, η επικράτηση επί της πρωταθλήτριας Ίντερ στο ντέρμπι και η παρουσία του Καρντινάλε έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τον τίτλο. Ο Αμερικανός ιδιοκτήτης φιλοδοξεί να δει τη Μίλαν να κατακτά το δεύτερο αστέρι της, με τη μεταγραφική ενίσχυση του Ιανουαρίου να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Οι δύο μεταγραφές που έχει στο μυαλό της η Μίλαν

Ο Καρντινάλε εμφανίζεται αποφασισμένος να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας και έχει ήδη προαναγγείλει νέες κινήσεις στη χειμερινή αγορά. Η διοίκηση θέλει να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική που έχει δημιουργηθεί, προχωρώντας σε δύο σημαντικές προσθήκες.

Oι βασικές προτεραιότητες αφορούν την αμυντική και την επιθετική γραμμή. Για το κέντρο της άμυνας, ψηλά στη λίστα βρίσκεται ο Γκονσάλο Ινάσιο, ενώ για την επίθεση ενδιαφέρει ο Νικολό Τρεσόλντι.

Πρόκειται για δύο κινήσεις με υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, τις οποίες στη Μίλαν θεωρούν απαραίτητες προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά το ρόστερ και να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος.

Παράλληλα, η φετινή εικόνα ορισμένων ποδοσφαιριστών έχει δημιουργήσει αισιοδοξία. Ο Αντριέν Ραμπιό βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, ο Λούκα Μόντριτς εξακολουθεί να προσφέρει υψηλό επίπεδο ποιότητας όταν έχει την κατάλληλη τακτική υποστήριξη, ενώ ο Μάικ Μενιάν παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας.

Οι Κρίστιαν Πούλισικ και Στραχίνια Πάβλοβιτς έχουν επίσης παρουσιάσει αξιόπιστο πρόσωπο, ενώ ο Μορέιρα αρχίζει να δικαιολογεί τις προσδοκίες που συνοδεύουν την παρουσία του στον σύλλογο.

Ο Αμορίμ κρατά χαμηλούς τόνους

Παρά τον ενθουσιασμό του Καρντινάλε, ο Ρούμπεν Αμορίμ προτιμά να κρατά πιο προσεκτική στάση. Ο Πορτογάλος τεχνικός αναγνωρίζει την πρόοδο της ομάδας, αλλά δεν θεωρεί ότι η Μίλαν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο που απαιτείται για να διεκδικήσει με συνέπεια τον τίτλο.

«Το Σκουντέτο είναι πιθανό, αλλά δεν ξέρω πότε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος, βλέπει και καταλαβαίνει ότι αυτή η ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης», είναι το μήνυμα που αποδίδεται στον προπονητή των «ροσονέρι».

Ο Αμορίμ γνωρίζει ότι η νίκη στο ντέρμπι δεν αρκεί από μόνη της για να εξαφανίσει τις αδυναμίες που έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της σεζόν. Οι ήττες και οι προβληματικές εμφανίσεις απέναντι σε Μπενφίκα, Μπόρνμουθ και Μπολόνια αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της αστάθειας που καλείται να αντιμετωπίσει.

Το ζητούμενο είναι η σταθερότητα

Ο Πορτογάλος προπονητής θέλει να δει την ομάδα του να διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης και να αποδεικνύει ότι η επικράτηση επί της Ίντερ δεν ήταν απλώς μια μεμονωμένη επιτυχία.

Οι αναμετρήσεις με τη Φερεντσβάρος και τη Τζένοα, πριν από τη διακοπή, θεωρούνται σημαντικές για την πορεία της Μίλαν, καθώς θα δείξουν κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει τη θετική της εικόνα.

Παράλληλα, ο Αμορίμ χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρώσει τη δουλειά του και να διαμορφώσει ένα σύνολο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Η ενίσχυση του Ιανουαρίου αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Ο Καρντινάλε κοιτάζει ήδη προς το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της Μίλαν, ενώ ο προπονητής του συλλόγου επιμένει στη σταδιακή βελτίωση. Το αν η διεκδίκηση του Σκουντέτο μπορεί να μετατραπεί από όνειρο σε πραγματικό στόχο θα φανεί όσο προχωρά η σεζόν και μετά τις κινήσεις της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.