Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Γαλλία, όπου την Τετάρτη (4/11, 17:30) θα αντιμετωπίσει τη Ρεν, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ως βασικό στόχο να συνεχίσουν την εξαιρετική ευρωπαϊκή τους πορεία και να πετύχουν την τέταρτη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση της πρόκρισης.

Λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής από την Αθήνα, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για την απαιτητική αναμέτρηση στη Γαλλία.

Πλέον, οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους αποκλειστικά στο παιχνίδι με τη Ρεν, με στόχο να επιστρέψουν στην Ελλάδα έχοντας προσθέσει ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή τους.

Συγκεκριμένα η αποστολή είναι: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες.