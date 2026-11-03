Ο Ντε Μιγκέλ υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, έπειτα από πολύ σφοδρή σύγκρουση με τον Οουόνο, και την πτώση του στον αγωνιστικό χώρο. Η κατάσταση της υγείας του επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς Ντε Μιγκέλ, παρουσίασε νευρολογική επιδείνωση, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος τα ξημερώματα της Τρίτης (03/11), μέσω επίσημης ενημέρωσης.

Η ομάδα γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι «η νευρολογική κατάσταση του Χεσούς Ντε Μιγκέλ έχει επιδεινωθεί». Ο ποδοσφαιριστής είχε αρχικά τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nuestra Señora de Candelaria, μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Οουόνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση των δύο ομάδων, η οποία τελικά διακόπηκε. Η Τενερίφη γνωστοποίησε επίσης ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή τις επόμενες ώρες.

Το χρονικό του περιστατικού και η κατάσταση της υγείας του

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Ανδόρα, στο γήπεδο «Ελιοδόρο Ροντρίγκες Λόπεθ». Ο επιθετικός της Τενερίφης συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Χεσούς Οουόνο, στην προσπάθεια των δύο παικτών να διεκδικήσουν μια διεκδικούμενη μπάλα.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα στο 108ο λεπτό, προκειμένου να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο το ιατρικό επιτελείο. Οι γιατροί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον Ντε Μιγκέλ μέσα στο γήπεδο και στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αρχική ιατρική ενημέρωση, «ο ποδοσφαιριστής ανέκτησε τον σφυγμό του χάρη στις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που πραγματοποίησε το ιατρικό προσωπικό μέσα στο ασθενοφόρο. Ο Ντε Μιγκέλ αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση απώλειας συνείδησης».