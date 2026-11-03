Η League Phase του Champions League φτάνει στα μισά της, με τη διοργάνωση να συνεχίζεται με 18 αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν σε δύο ημέρες, την Τρίτη (3/11) και την Τετάρτη (4/11). Πρόκειται για την 72η σεζόν της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και την 35η από τότε που απέκτησε τη μορφή του Champions League.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της φετινής ευρωπαϊκής της πορείας. Η Ένωση θα υποδεχθεί την Τετάρτη (4/11, 19:45) τη Ρεάλ Μαδρίτης, την πολυνίκη του θεσμού με 15 τρόπαια, σε μια αναμέτρηση με ξεχωριστή ιστορική σημασία.

Η αήττητη ΑΕΚ και η δυσκολία της Ρεάλ στην Ελλάδα

Η ΑΕΚ και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον απολογισμό να είναι ισορροπημένος: μία νίκη για κάθε ομάδα και δύο ισοπαλίες.

Οι δύο πρώτες αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 1985/86, όταν η ισπανική ομάδα πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-1, επικρατώντας με 5-0 στη Μαδρίτη, μετά την ήττα της με 1-0 στην Αθήνα.

Ακολούθησαν οι δύο αναμετρήσεις για τη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 2002/03, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή. Στην Αθήνα οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, ενώ στη Μαδρίτη το παιχνίδι έληξε 2-2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ δεν έχει ηττηθεί εντός έδρας από τη Ρεάλ, μετρώντας μία νίκη και μία ισοπαλία. Παράλληλα, παραμένει αήττητη και στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της στην κύρια φάση του Champions League απέναντι σε ισπανικές ομάδες, καθώς εκτός από το 3-3 με τη Ρεάλ είχε αναδειχθεί ισόπαλη 1-1 με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια τον Σεπτέμβριο του 2003.

Από την πλευρά της, η Ρεάλ δεν έχει ιδιαίτερα καλές αναμνήσεις από τις επισκέψεις της στην Ελλάδα. Σε οκτώ εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε ελληνικούς συλλόγους για τις διοργανώσεις της UEFA έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη, έχοντας ακόμη πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες. Η μοναδική της επιτυχία ήρθε την περασμένη σεζόν, όταν επικράτησε του Ολυμπιακού με 4-3 στη League Phase.

Η Παρί θέλει να συνεχίσει την εντυπωσιακή πορεία της

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη League Phase και θέλει να δώσει συνέχεια στο απόλυτο των νικών της. Οι Παριζιάνοι έχουν συγκεντρώσει εννέα βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές, μετρώντας παράλληλα 14 γκολ στο ενεργητικό τους.

Οι δύο τελευταίες εμφανίσεις τους ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς επικράτησαν με 4-2 τόσο της Μάντσεστερ Σίτι όσο και της Μπαρτσελόνα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους υπόλοιπους διεκδικητές.

Την Τρίτη (3/11) ταξιδεύουν στην Ισπανία για να αντιμετωπίσουν τη Βιγιαρεάλ, η οποία έχει σημειώσει οκτώ γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, αλλά παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες στην αμυντική της λειτουργία. Χαρακτηριστική ήταν η ήττα της με 4-3 από τη Λίβερπουλ.

Η Παρί θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον μηρό. Ωστόσο, η επιθετική της ποιότητα παραμένει σε υψηλό επίπεδο, όπως φάνηκε και στην πρόσφατη νίκη με 5-1 επί της Χάβρης, με τον Ατσράφ Χακίμι να πετυχαίνει χατ-τρικ.

Οι ευρωπαϊκές δοκιμασίες για Άστον Βίλα, Μπέτις και Λίβερπουλ

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το απόλυτο των βαθμών. Ανάμεσα στις πέντε ομάδες που έχουν συγκεντρώσει εννέα βαθμούς βρίσκεται και η Άστον Βίλα, η οποία υποδέχεται την Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί προέρχονται από την εντυπωσιακή νίκη με 6-1 απέναντι στην Αλαβές, ωστόσο έχουν γνωρίσει ήττες στις δύο τελευταίες μεγάλες ευρωπαϊκές δοκιμασίες τους, από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Μπέτις, από την πλευρά της, πραγματοποιεί επίσης εξαιρετική πορεία και βρίσκεται στην τέταρτη θέση της La Liga με εννέα βαθμούς. Έχοντας επικρατήσει των Λιλ, Πόρτο και Φέγενορντ, καλείται πλέον να δοκιμαστεί στην έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία έχει συγκεντρώσει έξι βαθμούς.

Σημαντική αποστολή έχει και η Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα με 1-0 από την Άρσεναλ στην Premier League θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες. Οι «κόκκινοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο να πετύχουν την τέταρτη συνεχόμενη ευρωπαϊκή νίκη τους. Η τουρκική ομάδα, πάντως, έχει ήδη παραχωρήσει δύο ισοπαλίες στην έδρα της, απέναντι στη Ρόμα και τη Σλάβια Πράγας.

Με απουσίες η Μπάγερν απέναντι στην Ατλέτικο

Η Άρσεναλ θα ταξιδέψει στην Πράγα για την αναμέτρηση με τη Σλάβια, έχοντας αποκτήσει ψυχολογία μετά τη νίκη της επί της Λίβερπουλ, η οποία την επανέφερε στην κορυφή της Premier League.

Την ίδια ώρα, η Μπάγερν Μονάχου έχει μπροστά της μία ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Metropolitano».

Οι Βαυαροί ξεκίνησαν τη League Phase με εμφατική νίκη 5-0 απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ, ωστόσο στη συνέχεια ακολούθησαν δύο ισοπαλίες, μεταξύ των οποίων και το 3-3 απέναντι στη νορβηγική Βίκινγκ.

Απέναντί τους θα βρουν μια Ατλέτικο που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας καταγράψει επτά συνεχόμενες νίκες στη La Liga και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Ο Χάρι Κέιν αναμένεται να ηγηθεί της επιθετικής γραμμής της Μπάγερν, η οποία αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα απουσιών. Οι Ισμαέλ Σαϊμπαρί και Σερζ Γκνάμπρι τραυματίστηκαν στην ισοπαλία 2-2 με την Ντόρτμουντ και δεν υπολογίζονται, ενώ οι Τζαμάλ Μουσιάλα και Λουίς Ντίας συνεχίζουν την αποθεραπεία τους.

Το θετικό για τους πρωταθλητές Γερμανίας είναι η επιστροφή του Μάικλ Ολίσε στις προπονήσεις τη Δευτέρα, μετά τον τραυματισμό στο γόνατο που αποκόμισε στο «Der Klassiker».

Σε δύσκολη θέση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Προβληματική είναι η κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες μόνο στην Premier League, όπου βρίσκεται στη 17η θέση, αλλά και στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Οι Άγγλοι έχουν υποστεί δύο συνεχόμενες ήττες στο Champions League και αναζητούν αντίδραση στην αναμέτρηση με τη Ρόμα. Η νέα ήττα, αυτή τη φορά με 2-0 από την Τσέλσι, έχει εντείνει την πίεση προς τον προπονητή Μάικλ Κάρικ, με το κλίμα γύρω από την ομάδα να παραμένει ιδιαίτερα βαρύ.

Λανς και Λιλ αναζητούν αντίδραση

Μεγάλη ανάγκη για βαθμούς έχουν η Λανς και η Λιλ, οι οποίες θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους και να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για πρόκριση στα play-off.

Η Λιλ δεν έχει καταφέρει ακόμη να πάρει βαθμό στη διοργάνωση και μετά την ήττα με 3-0 από την Άρσεναλ καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπόντο/Γκλιμτ, ταξιδεύοντας βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Από την άλλη, η Λανς προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες. Αρχικά έχασε με 2-0 από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στη συνέχεια γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από την Μπριζ. Επόμενος αντίπαλός της θα είναι η Κόμο, την οποία υποδέχεται την Τετάρτη (4/11).

Οι 20 Έλληνες της League Phase

Έντονο είναι και το ελληνικό στοιχείο στη φετινή League Phase του Champions League, καθώς συνολικά 20 Έλληνες ποδοσφαιριστές συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Την Τρίτη (3/11), η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Old Trafford», ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη στο δυναμικό της, θα παίξει απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο.

Την Τετάρτη (4/11), η Ντόρτμουντ των Κωνσταντίνου Καρέτσα και του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια θα υποδεχθεί την Μπέτις.

Η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Κόμο του Τάσου Δουβίκα θα φιλοξενηθεί από τη Λανς. Την ίδια ημέρα, η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη θα δοκιμαστεί στην έδρα της Σλάβια Πράγας.

Στους παραπάνω οκτώ ποδοσφαιριστές προστίθενται οι 12 Έλληνες της ΑΕΚ, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των 20 Ελλήνων που βρίσκονται στη League Phase του Champions League.



Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 19:45

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 19:45

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00

Ατλέτικο (Ισπανία) – Μπάγερν (Γερμανία) 22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) – Ρόμα (Ιταλία) 22:00

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Ίντερ (Ιταλία) 22:00

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Λιλ (Γαλλία) 22:00

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) – Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

ΛΑΣΚ (Αυστρία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 22:00