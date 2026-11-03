Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη νίκη με 3-2 απέναντι στην Κηφισιά και στρέφει πλέον την προσοχή του στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρεν, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 17:30 στη Γαλλία.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, έχοντας παράλληλα στο μυαλό του και το σημαντικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ο Βάσκος προπονητής έχει ήδη συζητήσει με τους ποδοσφαιριστές του όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Κηφισιά, επισημαίνοντας τόσο τα θετικά στοιχεία όσο και τα λάθη που χρειάζονται διόρθωση.

Υπάρχουν, άλλωστε, διαφοροποιήσεις που θεωρούνται αναμενόμενες, καθώς ορισμένοι από τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο τελευταίο παιχνίδι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στα δεξιά της άμυνας ο Σάλιακας συγκεντρώνει πιθανότητες να πάρει τη θέση του Πέντερσεν, ενώ στα αριστερά ο Μπρούνο είναι υποψήφιος αντί του Τικνιζιάν. Παράλληλα, ο Έσε διεκδικεί θέση στον άξονα, με τους Ζέλσον και Γκονζάλες να βρίσκονται επίσης στα πλάνα για την επιθετική γραμμή.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, μία πιθανή ενδεκάδα αποτελείται από τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, τους Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα στην άμυνα, ενώ στη μεσαία γραμμή αναμένεται να επιλεγούν δύο από τους Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα.

Πιο μπροστά, πίσω από τον επιθετικό Γκονζάλες, ενδέχεται να βρεθούν οι Ζέλσον, Τσικίνιο και Ζότα. Πρόκειται, φυσικά, για μια πρώτη εκτίμηση, με τις οριστικές επιλογές του Αλγκουαθίλ να ξεκαθαρίζουν όσο πλησιάζει η αναμέτρηση.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ταξίδι στη Γαλλία αναμένεται να ανακοινωθεί το πρωί της Τρίτης.